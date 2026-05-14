AFC: 'U17 Việt Nam làm nên lịch sử'

  • Thứ năm, 14/5/2026 06:43 (GMT+7)
Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) dành nhiều lời khen ngợi cho U17 Việt Nam sau chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước U17 UAE ở lượt cuối bảng C VCK U17 châu Á 2026 rạng sáng 14/5.

U17 Việt Nam có màn trình diễn xuất sắc trước U17 UAE.

Trên trang chủ, AFC nhấn mạnh: "U17 Việt Nam ngược dòng đánh bại UAE 3-2 trong trận cầu kịch tính để giành vé vào tứ kết. Chiến thắng lịch sử này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland khép lại vòng bảng với ngôi đầu bảng C cùng 6 điểm, xếp trên cả U17 Hàn Quốc".

Đây được xem là cột mốc đặc biệt của bóng đá trẻ Việt Nam khi đội tuyển không chỉ góp mặt ở vòng knock-out châu Á mà còn đoạt vé dự sân chơi World Cup trẻ danh giá nhất hành tinh.

Trận đấu diễn ra theo kịch bản đầy cảm xúc. U17 UAE gây sốc khi mở tỷ số ngay ở giây thứ 16 nhờ công Sultan Nasir. Tuy nhiên, U17 Việt Nam không nao núng. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, đội bóng áo đỏ tìm được bàn gỡ ở phút 41 bằng cú đá phạt đẳng cấp của Nguyễn Ngọc Nguyễn Lực.

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Văn Dương đưa đội nhà vượt lên ở phút 48 trước khi UAE gỡ hòa 2-2 bằng siêu phẩm của Adam Mahrous. Dù vậy, khoảnh khắc quyết định đã đến ở phút 68 khi Mạnh Cường bật cao đánh đầu tung lưới đối thủ sau quả phạt góc của Minh Thủy, ấn định chiến thắng 3-2.

AFC đánh giá đại diện Đông Nam Á chơi đầy bản lĩnh trong một thế trận đôi công hấp dẫn và xứng đáng giành vé đi tiếp. Theo phân nhánh, U17 Việt Nam sẽ chạm trán U17 Australia ở tứ kết, trong khi U17 Hàn Quốc đối đầu đương kim vô địch Uzbekistan.

Chiến tích của U17 Việt Nam càng đáng tự hào hơn khi họ trở thành đại diện duy nhất của Đông Nam Á góp mặt tại vòng tứ kết giải đấu năm nay.

4 cặp đấu ở tứ kết U17 châu Á 2026

Rạng sáng 14/5, U17 Việt Nam giành tấm vé lịch sử dự U17 World Cup, đồng thời chạm trán U17 Australia ở tứ kết giải châu Á.

5 lần bóng đá Việt Nam góp mặt ở World Cup

Tấm vé dự U17 World Cup 2026 giúp U17 Việt Nam trở thành đội tuyển thứ năm của bóng đá Việt Nam góp mặt ở một kỳ World Cup trong lịch sử.

HLV Roland: 'U17 World Cup là cú hích cho bóng đá Việt Nam'

HLV Cristiano Roland khẳng định chiến tích giành vé dự U17 World Cup 2026 sẽ tạo động lực lớn cho tương lai bóng đá Việt Nam sau màn ngược dòng giàu cảm xúc của U17 Việt Nam.

Minh Nghi

    U17 Việt Nam tạo thành tích mới tại giải châu Á

    15:45 14/5/2026

    0

    U17 Việt Nam tiếp tục tạo nên cột mốc đáng nhớ cho bóng đá trẻ nước nhà khi chính thức giành vé tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2027 mà không cần thi đấu vòng loại.

