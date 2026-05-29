Real Madrid tốn bộn tiền cho Mourinho

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid quyết tâm đưa Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu trong mùa hè này.

Real chấp nhận trả tiền đền bù cho Mourinho tại Benfica. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, doanh nhân người Tây Ban Nha sẵn sàng chi tới 15 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Mourinho với Benfica. Đây là con số tương đương toàn bộ giá trị còn lại trong hợp đồng hiện tại của “Người đặc biệt” tại sân Da Luz.

Trước đó, ông Perez từng khẳng định không muốn trả quá 7 triệu euro cho thương vụ này. Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán kéo dài, phía Real Madrid hiểu rằng mức phí 15 triệu euro là điều kiện bắt buộc nếu muốn nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận.

Nguồn tin cũng cho biết “siêu cò” Jorge Mendes đang đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc thương lượng giữa hai CLB. Người đại diện nổi tiếng này được cho là đang thúc đẩy tiến trình nhằm giúp Real Madrid sớm đạt được tiếng nói chung với Benfica.

Không chỉ vậy, Mourinho còn được cam kết một bản hợp đồng kéo dài ba năm cùng mức đãi ngộ hấp dẫn tại Bernabeu. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ chính thức được kích hoạt nếu ông Perez tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid sắp tới.

Trong trường hợp Mourinho rời Benfica, đội bóng Bồ Đào Nha cũng đã có sẵn phương án thay thế. HLV Marco Silva của Fulham được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Lisbon và Benfica được cho là sẽ không gặp nhiều trở ngại trong việc theo đuổi chiến lược gia này.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.