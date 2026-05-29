Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real Madrid tốn bộn tiền cho Mourinho

  • Thứ sáu, 29/5/2026 07:21 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chủ tịch Florentino Perez của Real Madrid quyết tâm đưa Jose Mourinho trở lại sân Bernabeu trong mùa hè này.

Real chấp nhận trả tiền đền bù cho Mourinho tại Benfica. Ảnh: Reuters.

Theo A Bola, doanh nhân người Tây Ban Nha sẵn sàng chi tới 15 triệu euro để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng của Mourinho với Benfica. Đây là con số tương đương toàn bộ giá trị còn lại trong hợp đồng hiện tại của “Người đặc biệt” tại sân Da Luz.

Trước đó, ông Perez từng khẳng định không muốn trả quá 7 triệu euro cho thương vụ này. Tuy nhiên, sau quá trình đàm phán kéo dài, phía Real Madrid hiểu rằng mức phí 15 triệu euro là điều kiện bắt buộc nếu muốn nhanh chóng hoàn tất thỏa thuận.

Nguồn tin cũng cho biết “siêu cò” Jorge Mendes đang đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc thương lượng giữa hai CLB. Người đại diện nổi tiếng này được cho là đang thúc đẩy tiến trình nhằm giúp Real Madrid sớm đạt được tiếng nói chung với Benfica.

Không chỉ vậy, Mourinho còn được cam kết một bản hợp đồng kéo dài ba năm cùng mức đãi ngộ hấp dẫn tại Bernabeu. Tuy nhiên, thỏa thuận chỉ chính thức được kích hoạt nếu ông Perez tiếp tục giành chiến thắng trong cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid sắp tới.

Trong trường hợp Mourinho rời Benfica, đội bóng Bồ Đào Nha cũng đã có sẵn phương án thay thế. HLV Marco Silva của Fulham được xem là ứng viên hàng đầu cho chiếc ghế nóng tại Lisbon và Benfica được cho là sẽ không gặp nhiều trở ngại trong việc theo đuổi chiến lược gia này.

Chủ tịch Real làm dậy sóng bóng đá Tây Ban Nha Đêm 12/5, tại cuộc họp báo bất thường tại Madrid. Chủ tịch Real Madrid, ông Florentino Perez có những phát biểu gây tranh cãi trước báo giới.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Duy Luân

Real Madrid Mourinho Real Madrid mourinho la liga benfica

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Barcelona mua sam dien cuong hinh anh

Barcelona mua sắm điên cuồng

3 giờ trước 05:47 29/5/2026

0

Barcelona tạo nên cơn sốt trên thị trường chuyển nhượng khi liên tiếp theo đuổi hàng loạt ngôi sao lớn nhằm nâng cấp đội hình cho mùa giải mới.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý