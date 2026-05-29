Mức lương của tân binh 35 triệu bảng tại MU

Manchester United gần như đã hoàn tất thương vụ chiêu mộ tiền vệ Ederson từ Atalanta trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Theo The Times, mức phí chuyển nhượng của thương vụ này rơi vào khoảng 35 triệu bảng kèm thêm 3 triệu bảng phụ phí. Đây được xem là mức giá hợp lý cho một tiền vệ đang ở giai đoạn chín muồi của sự nghiệp ở tuổi 27.

Trong khi đó, Tutto Mercato tiết lộ Ederson sẽ ký hợp đồng có thời hạn tới năm 2030, kèm tùy chọn gia hạn thêm một mùa giải. Tiền vệ người Brazil dự kiến nhận mức lương khoảng 5 triệu euro mỗi năm, tương đương 83.000 bảng mỗi tuần tại Old Trafford.

So với mặt bằng thu nhập hiện tại của MU, Ederson sẽ chỉ đứng thứ 16 trong danh sách những cầu thủ hưởng lương cao nhất đội. Anh nhận thấp hơn đáng kể so với Manuel Ugarte, người đang hưởng 120.000 bảng mỗi tuần, hay Leny Yoro với 115.000 bảng mỗi tuần.

Mức đãi ngộ của Ederson cũng thấp hơn đôi chút so với Diogo Dalot, cầu thủ hiện nhận khoảng 85.000 bảng mỗi tuần.

Giới chuyên môn đánh giá đây là dấu hiệu cho thấy INEOS đang kiểm soát quỹ lương hiệu quả hơn trong chiến lược chuyển nhượng mới. Thay vì chi đậm cho các ngôi sao lớn tuổi với mức thu nhập khổng lồ, MU hiện ưu tiên những cầu thủ có chất lượng chuyên môn tốt nhưng mức lương hợp lý.

Nếu hoàn tất thương vụ Ederson cùng một vài tân binh khác trong hè này, tổng quỹ lương dành cho các bản hợp đồng mới của MU thậm chí có thể còn thấp hơn số tiền CLB từng trả cho Casemiro trong giai đoạn anh khoác áo đội bóng (350.000 bảng/tuần).

