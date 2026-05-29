Kế hoạch mua 3 tiền vệ của MU

Thương vụ Ederson được xem là bước khởi đầu cho kế hoạch chiêu mộ 3 tiền vệ của MU trong hè 2026.

Theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford muốn chiêu mộ tới 3 tiền vệ nhằm tăng chiều sâu đội hình cho mùa giải phải chinh chiến trên 4 đấu trường. Việc giành vé dự Champions League giúp MU có thêm nguồn lực tài chính đáng kể để mạnh tay trên thị trường chuyển nhượng.

Chuyên gia tài chính bóng đá Rob Wilson cho biết MU có thể chi từ 250 đến 300 triệu bảng dưới thời HLV Michael Carrick. Trong bối cảnh Casemiro rời đội bóng, việc nâng cấp hàng tiền vệ được xem là ưu tiên hàng đầu.

Ederson đang ở rất gần Old Trafford khi MU đạt thỏa thuận với Atalanta với mức phí khoảng 37 triệu bảng. Tiền vệ người Brazil chỉ còn một năm hợp đồng nên đội bóng Serie A buộc phải bán nếu không muốn mất trắng vào mùa hè tới.

Nhà báo Laurie Whitwell của The Athletic tiết lộ thương vụ này bước vào giai đoạn cuối. Theo ông, việc MU chọn Ederson cho thấy họ muốn xây dựng chiến lược mua sắm khôn ngoan thay vì lập tức chi đậm cho một "bom tấn".

Nếu bỏ ra 80-100 triệu bảng cho một tiền vệ ngay từ đầu, MU có thể bị các CLB khác ép giá ở những thương vụ tiếp theo. Ngược lại, mức phí vừa phải dành cho Ederson giúp "Quỷ đỏ" dễ kiểm soát ngân sách hơn trong kế hoạch bổ sung thêm 2 cái tên nữa.

Ngoài Ederson, MU vẫn theo sát nhiều mục tiêu chất lượng như Aurelien Tchouameni, Mateus Fernandes, Carlos Baleba hay Sandro Tonali. Elliot Anderson cũng nằm trong danh sách theo dõi, dù tiền vệ này được cho là ưu tiên gia nhập Man City.

Ederson có thể chưa phải siêu bom tấn mà người hâm mộ chờ đợi, nhưng nhiều khả năng sẽ là quân cờ đầu tiên mở ra cuộc cách mạng tuyến giữa của MU hè này.