Sao MU thành 'bài tẩy' của Morocco ở World Cup

  • Thứ hai, 1/6/2026 10:09 (GMT+7)
HLV Mohamed Ouahbi xem Noussair Mazraoui là phương án đa năng bậc nhất của Morocco tại World Cup 2026, bất chấp những lo ngại về thể trạng của hậu vệ thuộc biên chế MU.

Mazraoui (áo trắng) trở thành quân bài chiến lược của Morocco ở World Cup.

Danh sách 26 cầu thủ Morocco dự World Cup 2026 được công bố tạo ra không ít tranh luận, đặc biệt ở hàng phòng ngự. Tâm điểm của những cuộc thảo luận không phải Achraf Hakimi hay Nayef Aguerd, mà là Noussair Mazraoui.

HLV Mohamed Ouahbi chỉ triệu tập bốn trung vệ, dù Nayef Aguerd vẫn đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương. Quyết định này khiến nhiều người bất ngờ, bởi Morocco lại mang theo tới ba lựa chọn cho vị trí hậu vệ trái.

Lý do nằm ở Mazraoui, ngôi sao thuộc biên chế Manchester United. Trong buổi họp báo công bố danh sách, Ouahbi thừa nhận ông xem cầu thủ của MU như một "quân bài vạn năng". Theo chiến lược gia người Morocco, Mazraoui không chỉ có thể đá hậu vệ trái mà còn đủ khả năng đảm nhiệm vai trò trung vệ khi cần thiết.

"Tôi sẽ không nói dối các bạn. Chúng tôi mang theo bốn trung vệ và nghĩ rằng trung vệ thứ năm có thể là Mazraoui", Ouahbi giải thích.

HLV Morocco cho biết ban huấn luyện đã nghiên cứu kỹ những trận đấu Mazraoui từng thi đấu ở trung tâm hàng thủ. Ông đánh giá cầu thủ 28 tuổi thể hiện tốt và luôn sẵn sàng thích nghi với mọi vị trí trên sân. Sự đa năng đó giúp Mazraoui trở thành mắt xích quan trọng trong kế hoạch của Morocco. Tuy nhiên, đây cũng là canh bạc không nhỏ trước World Cup.

Mùa giải vừa qua, Mazraoui phải nghỉ thi đấu tổng cộng 76 ngày vì chấn thương. Dù vẫn đá chính toàn bộ các trận tại AFCON 2025, anh từng bỏ lỡ nhiều đợt tập trung của đội tuyển quốc gia vì vấn đề thể lực.

Những chấn thương cũng từng ảnh hưởng đến hành trình của Mazraoui tại World Cup 2022 và AFCON 2023. Nếu ngôi sao của Manchester United gặp vấn đề về thể lực, đội tuyển Bắc Phi sẽ đối mặt với bài toán khó nơi hàng thủ ngay từ những trận đầu tiên tại World Cup 2026.

Đào Trần

World Cup Noussair Mazraoui Manchester United MU World Cup 2026

