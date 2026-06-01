Cầu thủ từng thất bại ở Anh giờ khiến cả châu Âu ngả mũ

Sáu năm sau ngày không thể tìm được chỗ đứng ở Wolves, Vitinha đang trở thành biểu tượng cho thế hệ cầu thủ mới của bóng đá châu Âu.

Vitinha khẳng định giá trị ở PSG.

Có những ngôi sao được định sẵn để tỏa sáng từ rất sớm. Cũng có những cầu thủ phải đi qua những ngã rẽ mà chẳng ai nghĩ sẽ dẫn họ tới đỉnh cao. Vitinha thuộc về nhóm thứ hai.

Khi nhìn tiền vệ người Bồ Đào Nha nâng cao Champions League cùng PSG và được nhắc đến trong cuộc đua Quả bóng Vàng, nhiều người dễ quên rằng chỉ vài năm trước, anh từng là cái tên gần như vô hình tại Anh.

Năm 2020, Wolves đưa Vitinha đến Premier League với nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, mùa giải ấy lại trở thành một khoảng thời gian đáng quên. Anh không thể cạnh tranh vị trí trong đội hình chính và chỉ xuất hiện rất ít trên sân. Khi Wolves quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt, đó gần như là dấu chấm hết cho giấc mơ chinh phục nước Anh của tiền vệ trẻ người Bồ Đào Nha.

Ít ai ngờ chính thất bại ấy lại trở thành bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh.

PSG tìm thấy viên ngọc giữa tuyến giữa

Vitinha trở lại Porto và bắt đầu hành trình làm lại từ đầu. Không ồn ào, không tạo ra những tiêu đề lớn trên mặt báo, anh kiên nhẫn chứng minh giá trị bằng thứ bóng đá đơn giản nhưng hiệu quả.

Khả năng kiểm soát nhịp độ, xử lý bóng trong không gian hẹp và tư duy chuyền bóng vượt trội giúp Vitinha nhanh chóng thu hút sự chú ý từ PSG. Mùa hè 2022, đội bóng thủ đô Paris đưa anh về sân Parc des Princes trong bối cảnh đội hình vẫn còn đầy rẫy những ngôi sao đình đám.

Thời điểm đó, không nhiều người xem Vitinha là nhân vật trung tâm của dự án PSG. Ánh đèn sân khấu thuộc về Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đơn giản chỉ là một mảnh ghép mới trong đội hình.

Vitinha đã có hai chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có cách vận hành rất riêng. Khi những siêu sao lần lượt rời Paris, Vitinha không biến mất theo hào quang của họ. Ngược lại, anh ngày càng trở nên quan trọng hơn.

PSG của hiện tại không còn được định nghĩa bởi một vài cá nhân nổi bật. Đó là tập thể vận hành nhịp nhàng, nơi tuyến giữa đóng vai trò quyết định. Và ở trung tâm của hệ thống ấy chính là Vitinha.

Anh không phải mẫu tiền vệ ghi nhiều bàn thắng hay tạo ra những khoảnh khắc phô diễn kỹ thuật để gây bão mạng xã hội. Giá trị của Vitinha nằm ở khả năng khiến mọi thứ trở nên trôi chảy. Mỗi pha luân chuyển bóng, mỗi quyết định chuyền bóng hay thay đổi nhịp độ trận đấu đều góp phần tạo nên bộ mặt của PSG.

Đó là thứ bóng đá tinh tế mà không phải lúc nào cũng được nhìn thấy trên các bảng thống kê.

Từ cầu thủ dự bị ở Wolves đến ứng viên Quả bóng Vàng

Mùa giải vừa qua có lẽ là lời khẳng định mạnh mẽ nhất cho vị thế của Vitinha. Anh cùng PSG bảo vệ thành công chức vô địch Champions League và Ligue 1, đồng thời bổ sung thêm hàng loạt danh hiệu vào bộ sưu tập vốn đã rất đồ sộ. Ở cấp độ đội tuyển, Vitinha cũng góp công trong chức vô địch Nations League của Bồ Đào Nha.

Quan trọng hơn cả danh hiệu là tầm ảnh hưởng của anh trong những trận đấu lớn nhất. Ở trận chung kết Champions League gặp Arsenal, Vitinha được bầu là cầu thủ xuất sắc trận. Đây không phải phần thưởng dành cho một khoảnh khắc lóe sáng, mà là sự ghi nhận cho màn trình diễn toàn diện của người điều khiển thế trận từ tuyến giữa.

Danh hiệu Tiền vệ kiến thiết xuất sắc nhất thế giới do IFFHS bình chọn, suất góp mặt trong Đội hình tiêu biểu FIFA hay vị trí trong nhóm ứng viên hàng đầu của Quả bóng Vàng đều phản ánh cùng một thực tế: Vitinha không còn là cầu thủ triển vọng nữa. Anh đã bước vào hàng ngũ những tiền vệ xuất sắc nhất thế giới.

Điều khiến câu chuyện của Vitinha trở nên đặc biệt nằm ở cách anh đến được vị trí hiện tại. Không có mức phí chuyển nhượng kỷ lục. Không có những chiến dịch quảng bá rầm rộ. Cũng không có hào quang bao quanh từ những ngày đầu sự nghiệp. Vitinha đi lên bằng sự kiên nhẫn và chất lượng chuyên môn.

Trong thời đại mà bóng đá thường bị cuốn vào những cuộc tranh luận về giá trị chuyển nhượng hay sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, tiền vệ người Bồ Đào Nha lại trở thành minh chứng cho một con đường khác. Anh không cần tạo ra tiếng ồn để được công nhận. Những màn trình diễn trên sân đã thay anh làm điều đó.

Sáu năm trước, Vitinha là cầu thủ không thể chen chân vào đội hình Wolves. Sáu năm sau, anh đứng ở trung tâm của đội bóng mạnh nhất châu Âu và sở hữu bộ sưu tập danh hiệu mà nhiều ngôi sao lớn phải mơ ước.

Đó không còn là câu chuyện về một tài năng trưởng thành đúng lúc. Đó là hành trình của một cầu thủ từng bị bỏ quên, rồi trở lại để chinh phục những đỉnh cao lớn nhất của bóng đá thế giới.