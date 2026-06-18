Câu nói khiến Ronaldo bị chê cười

Siêu sao Cristiano Ronaldo bị cư dân mạng chế giễu sau phát biểu đầy tự tin trước trận ra quân tại World Cup 2026.

Ronaldo bị chê cười. Ảnh: Reuters.

Trước khi cùng đội tuyển lên đường sang Mỹ tham dự giải đấu, ngôi sao 41 tuổi thể hiện sự tự tin rất lớn khi được hỏi về tình trạng thể lực. Ronaldo khẳng định hoàn toàn sung sức và sẵn sàng cho kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp.

“Về thể chất, tôi hoàn toàn ổn. Chẳng lẽ các bạn không xem những trận đấu gần đây của tôi sao?”, Ronaldo phát biểu đầy tự tin trước ngày khai mạc.

Tuy nhiên, những gì diễn ra trên sân lại trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng. Đối đầu CHDC Congo ở lượt trận mở màn bảng K World Cup 2026 rạng sáng 18/6, đội trưởng Bồ Đào Nha gần như bị vô hiệu hóa bởi hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Đại diện châu Phi sử dụng sơ đồ ba trung vệ và thường xuyên bố trí từ hai cầu thủ trở lên theo sát Ronaldo mỗi khi bóng được đưa vào khu vực cấm địa.

Ronaldo tịt ngòi trước Congo. Ảnh: Reuters.

Sự bế tắc của chân sút kỳ cựu thể hiện rõ qua các con số thống kê. Trong suốt 90 phút, Ronaldo chỉ có 25 lần chạm bóng, ít nhất trong số các cầu thủ đá chính của Bồ Đào Nha. Anh tung ra 3 cú dứt điểm nhưng không một lần đưa bóng đi trúng đích.

Sau trận đấu, nhiều CĐV đã nhắc lại phát biểu đầy tự tin của Ronaldo trước giải đấu và cho rằng màn trình diễn trên sân không phản ánh những gì anh từng tuyên bố.

Một tài khoản bình luận: "Ronaldo nói rất hay nhưng chưa làm được gì".

Một CĐV khác viết: "Tự tin là điều cần thiết, nhưng Ronaldo nên nhớ anh không còn ở thời kỳ sung sức nhất".

Rõ ràng, áp lực đang gia tăng với CR7 trong bối cảnh nhiều ngôi sao hàng đầu tại World Cup 2026 đã có những màn trình diễn ấn tượng ngay từ lượt trận mở màn.

Joao Neves bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Bồ Đào Nha Tiền vệ PSG là người mở điểm cho Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 sau khi ghi bàn vào lưới Congo ở trận ra quân sáng 18/6.