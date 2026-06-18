HLV Nam Phi chỉ trích VAR vì tình huống của Messi

HLV Hugo Broos cho rằng VAR đã áp dụng tiêu chuẩn khác nhau khi xử lý pha phạm lỗi của Lionel Messi và chiếc thẻ đỏ dành cho Themba Zwane.

HLV Hugo Broos cho rằng tình huống của Lionel Messi và Themba Zwane đã được VAR xử lý theo những tiêu chuẩn khác nhau.

Tranh cãi liên quan đến Lionel Messi tại World Cup 2026 tiếp tục kéo dài sau khi HLV tuyển Nam Phi, Hugo Broos, công khai chỉ trích công tác điều hành của VAR.

Trong buổi họp báo trước trận gặp CH Czech, chiến lược gia người Bỉ bày tỏ sự không hài lòng khi pha vào bóng của Messi với Aissa Mandi (Algeria) không bị xem xét kỹ hơn, trong khi cầu thủ Themba Zwane của Nam Phi lại nhận án phạt nặng.

“Chiếc thẻ đỏ đó quá nặng. Tôi không nghĩ cậu ấy xứng đáng bị đuổi khỏi sân. Nhìn những gì xảy ra với Messi hôm qua, tôi không đồng ý. VAR thậm chí còn không can thiệp”, Broos nói.

Trước đó, tình huống Messi phạm lỗi với Mandi trong trận Argentina thắng Algeria 3-0 gây nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Một số ý kiến cho rằng đội trưởng Argentina có thể đã may mắn thoát thẻ đỏ.

Broos cũng nhắc lại pha bóng khiến Zwane bị truất quyền thi đấu trong trận mở màn gặp Mexico. Theo HLV Nam Phi, cầu thủ Mexico đã chủ động ngăn cản Zwane di chuyển. Ông khẳng định học trò của mình chỉ cố gắng vượt qua đối phương và không có hành vi thúc cùi chỏ.

“Cầu thủ Mexico không hướng đến quả bóng. Anh ta chỉ giữ Themba lại. Themba đặt tay lên vai đối phương để vượt qua. Đó không phải một cú đánh bằng khuỷu tay”, Broos giải thích.

Điều khiến nhà cầm quân 74 tuổi bức xúc hơn là án treo giò ba trận dành cho Zwane. Hình phạt này khiến tiền vệ Nam Phi vắng mặt trong toàn bộ phần còn lại của vòng bảng và cả vòng 1/16 nếu đội tuyển giành quyền đi tiếp.

“Ba trận treo giò là quá nặng”, Broos nhấn mạnh.

Sau thất bại 0-2 trước Mexico ở trận ra quân, Nam Phi sẽ gặp CH Czech ở lượt trận thứ hai. Đội bóng châu Phi cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng cạnh tranh tấm vé đi tiếp trước khi đối đầu Hàn Quốc ở lượt cuối.