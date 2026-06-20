Ồn ào rồi thua 6 trận liên tiếp, khi nào châu Á mới chịu ngừng thua?

Chỉ ít ngày trước, châu Á còn ngập trong sự lạc quan khi 6 đại diện liên tiếp bất bại ở World Cup 2026. Điều này còn tạo ảo tưởng châu Á thu hẹp khoảng cách với thế giới.

Son Heung-min thất vọng sau khi Hàn Quốc thất bại.

Thế nhưng, sau những lời ca ngợi và kỳ vọng, thực tế khắc nghiệt nhanh chóng xuất hiện với sáu thất bại liên tiếp. Dù vậy, đằng sau chuỗi trận đáng thất vọng ấy vẫn có những tín hiệu cho thấy bóng đá châu Á chưa hề rơi vào khủng hoảng và hoàn toàn có thể tìm lại niềm vui trong những ngày tới.

Từ niềm tự hào 6 trận bất bại đến cú sốc 6 trận thua liên tiếp

World Cup 2026 khởi đầu theo cách không thể tích cực hơn với các đội tuyển châu Á. Người mở đường là Hàn Quốc bằng chiến thắng 2-1 trước CH Czech, một kết quả tạo tiếng vang lớn khi đối thủ đến từ châu Âu luôn được đánh giá cao về kinh nghiệm và chất lượng chuyên môn.

Chiến thắng ấy nhanh chóng thắp lên niềm tin rằng bóng đá châu Á đang bước vào một kỳ World Cup khác biệt, đồng thời mang đến những câu chuyện đáng chú ý cho người hâm mộ Việt Nam theo dõi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh qua các nền tảng phát sóng của VTV. Đồng hành cùng hành trình đó, VPBank là một trong những đơn vị góp phần đưa FIFA World Cup 2026 đến gần hơn với hàng triệu khán giả trong nước, tiếp nối sứ mệnh kết nối người hâm mộ với những khoảnh khắc đáng nhớ của bóng đá thế giới.

Sự hưng phấn tiếp tục được nối dài bởi những kết quả đầy khích lệ. Qatar giành điểm số World Cup đầu tiên trong lịch sử khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1. Australia đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0. Nhật Bản hai lần bị Hà Lan dẫn trước nhưng vẫn kiên cường giành trận hòa 2-2. Iran kiếm được một điểm trước New Zealand trong hoàn cảnh chịu áp lực lớn từ trong lẫn ngoài sân. Saudi Arabia thậm chí còn ở rất gần chiến thắng trước Uruguay khi dẫn bàn đến tận phút 80 trước khi bị gỡ hòa.

Sáu trận liên tiếp không thua là thành tích đáng nhớ nếu nhìn lại quá khứ. Từ World Cup 2014 đến trước giải đấu năm nay, các đại diện châu Á đều thất bại trong trận ra quân. Australia thua Chile 1-3 tại World Cup 2014. Saudi Arabia thảm bại 0-5 trước Nga ở trận khai mạc World Cup 2018. Đến năm 2022, chủ nhà Qatar dù có rất nhiều lợi thế cũng mở màn bằng trận thua 0-2 trước Ecuador vốn không được đánh giá cao.

Bởi vậy, chuỗi sáu trận bất bại đầu tiên của châu Á tại World Cup 2026 tạo ra cảm giác rằng khoảng cách giữa bóng đá châu Á và phần còn lại của thế giới đang được thu hẹp đáng kể. Nhưng chỉ ít ngày sau, bầu không khí lạc quan ấy nhanh chóng bị thay thế bởi sự thất vọng.

Iraq (hạng 57) mở đầu chuỗi trận thua khi thất bại 1-4 trước Na Uy (hạng 31). Jordan (hạng 63) tiếp bước với trận thua 1-3 trước Áo (hạng 23). Uzbekistan (hạng 50) khép lại lượt trận đầu tiên bằng thất bại 1-3 trước Colombia (hạng 13).

Bước sang lượt trận thứ hai, tình hình chưa được cải thiện. Hàn Quốc thua chủ nhà Mexico 0-1. Qatar hứng chịu thất bại nặng nề 0-6 trước chủ nhà Canada. Sáng 20/6, Australia tiếp tục gục ngã 0-2 trước chủ nhà Mỹ. Từ chỗ bất bại sáu trận liên tiếp, bóng đá châu Á bất ngờ chuyển sang chuỗi sáu trận thua liên tục.

Nhật là niềm hy vọng số 1 của châu Á.

Nhật Bản có thể là đội giải cứu danh dự châu Á

Dù chuỗi thất bại hiện tại gây thất vọng, việc phát đi tín hiệu báo động cho bóng đá châu Á có lẽ vẫn còn quá sớm. Nếu phân tích kỹ từng trận đấu, phần lớn các thất bại đều có thể được lý giải bằng những yếu tố chuyên môn khách quan.

Ba đội thua đầu tiên là Iraq, Jordan và Uzbekistan đều thuộc nhóm ít kinh nghiệm nhất tại World Cup 2026. Iraq phải chờ tới 40 năm mới trở lại sân chơi lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Jordan và Uzbekistan lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup.

Xét về thứ hạng FIFA, cả ba đội đều nằm ngoài top 50 thế giới. Trên thực tế, nếu FIFA không mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48, khả năng rất cao họ sẽ không thể giành vé đến World Cup. Những thất bại trước Na Uy, Áo hay Colombia vì thế không phải điều quá bất ngờ nếu xét trên bảng xếp hạng FIFA.

Ba trận thua còn lại của Hàn Quốc, Qatar và Australia cũng có những nguyên nhân riêng. Cả ba đều phải đối đầu với các đội chủ nhà sở hữu thứ hạng FIFA cao hơn, đồng thời được hưởng lợi thế lớn về khí hậu, sân bãi và sự cổ vũ của khán giả.

Đáng tiếc nhất có lẽ là Hàn Quốc (hạng 25). Đại diện Đông Á thi đấu khá cân bằng trước Mexico (hạng 14) nhưng lại phải trả giá bởi một sai lầm cá nhân dẫn đến bàn thua duy nhất của trận đấu.

Trong khi đó, Qatar (hạng 56) đơn giản là chưa đủ trình độ để cạnh tranh với Canada (hạng 30) ở thời điểm hiện tại. Chỉ trách là họ bị 2 thẻ đỏ nên chịu trận thua quá đậm. Australia (hạng 27) cũng gặp rất nhiều khó khăn trước sức mạnh thể chất và tốc độ của đội tuyển Mỹ (hạng 17).

Câu hỏi lúc này là khi nào châu Á sẽ chấm dứt chuỗi sáu trận thua liên tiếp.

Câu trả lời có thể đến rất sớm. Vào 11h ngày 21/6, Nhật Bản, đội tuyển được xem là mạnh nhất châu Á hiện nay, sẽ bước vào trận đấu với Tunisia. So với Hà Lan, đối thủ mà Nhật Bản từng cầm hòa ở lượt trận đầu tiên, Tunisia rõ ràng là thử thách dễ chịu hơn rất nhiều.

Nếu tiếp tục duy trì lối chơi giàu tốc độ, kỹ thuật và kỷ luật đã thể hiện trước Hà Lan, đội bóng xứ mặt trời mọc hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng đầu tiên cho châu Á tại World Cup 2026.

Một chiến thắng không chỉ giúp Nhật Bản mở rộng cơ hội đi tiếp mà còn có thể trở thành cú hích tinh thần cần thiết cho cả châu lục sau những ngày đầy thất vọng. Và mong rằng, bóng đá châu Á từ giờ không phải chịu chuỗi trận thua dài kỷ lục như vậy nữa.