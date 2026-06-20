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Thể thao

Tân binh Bayern làm nên lịch sử ở World Cup

  • Thứ bảy, 20/6/2026 07:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 20/6, Ismael Saibari ghi bàn giúp Morocco đánh bại Scotland 1-0 ở lượt thứ 2, bảng C.

Ngay giây thứ 71, Saibari đã mở tỷ số cho Morocco. Anh trở thành cầu thủ đầu tiên của quốc gia này ghi bàn trong hai trận liên tiếp ở World Cup.

Bên cạnh đó, đây là pha lập công nhanh nhất lịch sử World Cup của đại diện Bắc Phi, đồng thời là bàn thắng nhanh thứ hai toàn lịch sử giải đấu được ghi bởi các đội tuyển châu Phi, chỉ sau khoảnh khắc xé lưới CH Czech ở giây thứ 68 của Asamoah Gyan cách đây tròn 20 năm.

Saibari lập kỳ tích chỉ vài ngày sau khi xuất hiện thông tin anh được Bayern Munich chiêu mộ từ PSV với giá 55 triệu euro. Cầu thủ đa năng 25 tuổi sẽ là sự bổ sung chất lượng cho tuyến giữa nhà vô địch Đức mùa tới.

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Saibari tỏa sáng rực rỡ tại World Cup 2026.

Khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao sinh năm 2001 định đoạt trận đấu trên sân vận động Gillette. Đó là một trong hai cú sút trúng đích của Morocco trong suốt 90 phút. Ở chiều ngược lại, Scotland bế tắc toàn tập và không có nổi một lần đưa bóng đi trúng khung thành.

3 điểm quan trọng giúp Morocco gần như giành vé vào vòng knock-out. Ở lượt trận cuối, Saibari cùng đồng đội chỉ cần giành thêm một điểm trước Haiti để đảm bảo vị trí trong nhóm vào thẳng vòng trong.

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Duy Anh

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