Bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026

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Ismael Saibari ghi bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 tính đến hiện tại.
Sáng 20/6, trận đấu trong khuôn khổ bảng C World Cup 2026 giữa Morocco và Scotland chứng kiến một cột mốc lịch sử ngay phút thi đấu đầu tiên. Tiền đạo Saibari tận dụng thành công pha tấn công chớp nhoáng của đại diện châu Phi để ghi bàn mở tỷ số trận đấu chỉ sau 71 giây.
Về diễn biến trận đấu, bàn thắng của Saibari cũng giúp Morocco đánh bại Scotland với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó tạm thời đứng đầu bảng C trong bối cảnh Brazil chưa ra sân. Ở lượt trận cuối, Morocco sẽ chỉ phải chạm trán Haiti vào ngày 25/6.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.