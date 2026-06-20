Bàn thắng nhanh nhất tại World Cup 2026

Ismael Saibari vừa thiết lập kỷ lục bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại sau pha lập công vào lưới Scotland ở giây thứ 71 của trận đấu.

Ismael Saibari ghi bàn thắng nhanh nhất World Cup 2026 tính đến hiện tại.

Sáng 20/6, trận đấu trong khuôn khổ bảng C World Cup 2026 giữa Morocco và Scotland chứng kiến một cột mốc lịch sử ngay phút thi đấu đầu tiên. Tiền đạo Saibari tận dụng thành công pha tấn công chớp nhoáng của đại diện châu Phi để ghi bàn mở tỷ số trận đấu chỉ sau 71 giây.

Bàn thắng sớm của ngôi sao mang áo số 11 khiến hệ thống phòng ngự của Scotland hoàn toàn bất ngờ và rơi vào thế bị động. Pha lập công này không chỉ mang lại lợi thế tâm lý cực lớn cho "Những chú sư tử Atlas" mà còn buộc đối thủ phải thay đổi toàn bộ kế hoạch tiếp cận trận đấu.

Đối với cá nhân Ismael Saibari, bàn thắng này tiếp tục nối dài phong độ ấn tượng của anh trong màu áo đội tuyển quốc gia tại World Cup năm nay. Anh cũng sẽ chính thức chuyển sang khoác áo Bayern Munich vào mùa giải tới sau khi "Hùm xám xứ Bavaria" quyết định chi 55 triệu euro để chiêu mộ chân sút 25 tuổi.

Về diễn biến trận đấu, bàn thắng của Saibari cũng giúp Morocco đánh bại Scotland với tỷ số tối thiểu 1-0, qua đó tạm thời đứng đầu bảng C trong bối cảnh Brazil chưa ra sân. Ở lượt trận cuối, Morocco sẽ chỉ phải chạm trán Haiti vào ngày 25/6.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.