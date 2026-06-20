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Thể thao World Cup 2026

Hakimi xô đổ kỷ lục lịch sử

  • Thứ bảy, 20/6/2026 07:37 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Achraf Hakimi chính thức trở thành cầu thủ châu Phi có số lần ra sân nhiều nhất lịch sử World Cup sau khi đạt mốc 12 trận trong màu áo Morocco.

Achraf Hakimi chính thức trở thành cầu thủ châu Phi ra sân nhiều nhất tại World Cup.

Sáng 20/6, với việc ra sân trong trận thắng Scotland 1-0 tại bảng C World Cup 2026, hậu vệ thuộc biên chế PSG chính thức có lần thứ 12 góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, vượt qua thành tích của hai huyền thoại Francois Omam-Biyik (Cameroon) và Asamoah Gyan (Ghana).

Trước khi bước vào giải đấu năm nay, Hakim sở hữu 10 lần ra sân. Anh cân bằng kỷ lục 11 trận của các bậc tiền bối sau trận hòa 1-1 với Brazil hôm 14/6, và chính thức độc chiếm vị trí dẫn đầu danh sách sau cuộc đối đầu Scotland.

Hành trình kỷ lục của ngôi sao sinh năm 1998 bắt đầu từ World Cup 2018 tại Nga khi anh đá chính cả 3 trận ở vòng bảng. Đến kỳ World Cup 2022 tại Qatar, hậu vệ này tiếp tục đóng vai trò hạt nhân khi chơi trọn vẹn mọi trận đấu, góp công lớn giúp Morocco tạo nên kỳ tích lọt vào đến bán kết. Tại giải đấu trên đất Bắc Mỹ, anh vẫn duy trì vị thế không thể thay thế trong sơ đồ chiến thuật của đại diện Bắc Phi.

Ở tuổi 27, tuyển thủ Morocco vẫn còn nhiều cơ hội để tiếp tục gia tăng khoảng cách và thiết lập những kỷ lục khó xô đổ hơn nữa trong tương lai. Giờ đây, anh và các đồng đội sẽ hướng đến cuộc chạm trán Haiti vào ngày 25/6 tới.

Video cơ hội bị bỏ lỡ đáng tiếc của tuyển Brazil cuối hiệp 1 Thủ môn Yassine Bounou có pha cứu thua xuất sắc sau cú sút ngẫu hứng của Paqueta ở phút 45+2 trong trận đấu giữa Brazil và Morocco tại bảng C World Cup 2026 vào sáng 14/6.

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Huy Trưởng

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