Jonathan David sánh ngang Messi tại World Cup 2026

Cú hat-trick vào lưới Qatar giúp Jonathan David nhận điểm tuyệt đối, thành tích hiếm hoi từng được Lionel Messi thiết lập tại World Cup 2026.

Jonathan David trở thành cầu thủ hiếm hoi nhận điểm 10 tuyệt đối tại World Cup 2026, ngang thành tích Lionel Messi thiết lập ở trận gặp Algeria.

Jonathan David trở thành tâm điểm sau chiến thắng 6-0 của Canada trước Qatar ở lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026. Tiền đạo đang khoác áo Juventus ghi ba bàn thắng và được chấm điểm tuyệt đối 10,0, mức điểm cao nhất trong bảng đánh giá cầu thủ sau trận.

Từ đầu World Cup 2026 đến nay, rất ít cầu thủ đạt được cột mốc này. Trước David, Lionel Messi cũng nhận điểm số hoàn hảo sau cú hat-trick trong chiến thắng 3-0 của Argentina trước Algeria.

David là đầu tàu trong màn trình diễn áp đảo của Canada. Anh liên tục gây sức ép lên hàng thủ Qatar bằng những pha di chuyển thông minh và khả năng dứt điểm sắc bén. Ba bàn thắng của chân sút 26 tuổi góp phần tạo nên chiến thắng đậm nhất của Canada trong lịch sử các kỳ World Cup.

Điều đáng chú ý là Canada đã tạo ra khác biệt từ trước khi Qatar nhận thẻ đỏ đầu tiên. Đại diện Bắc Mỹ dẫn 2-0 trước phút 33, thời điểm Homam Al Amin bị truất quyền thi đấu. Khi Qatar tiếp tục mất thêm một cầu thủ vì thẻ đỏ đầu hiệp hai, trận đấu gần như không còn sự cân bằng.

Không bất ngờ khi nhóm cầu thủ được chấm điểm cao nhất đều thuộc về Canada. Eustace đứng thứ hai với 8,5 điểm, trong khi Richie Laryea, Nathan Saliba và Alistair Johnston cùng nhận 7,7 điểm.

Dẫu vậy, niềm vui của David không hoàn toàn trọn vẹn. Chấn thương nghiêm trọng của Ismaël Koné khiến bầu không khí trong đội tuyển Canada trở nên nặng nề. Theo truyền thông quốc tế, David thậm chí không ăn mừng bàn thắng thứ ba vì lo lắng cho người đồng đội.

Chiến thắng trước Qatar giúp Canada tiến rất gần vòng knock-out. Còn với Jonathan David, đêm thi đấu thăng hoa này đã đưa anh vào nhóm những ngôi sao nổi bật nhất World Cup 2026, bên cạnh Lionel Messi.