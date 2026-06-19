Lopetegui nổi giận vì Canada không biết dừng lại

HLV Julen Lopetegui không giấu được sự bức xúc khi Canada vẫn tấn công dồn dập dù Qatar chỉ còn 9 người trong thất bại 0-6 tại World Cup 2026.

HLV Julen Lopetegui tỏ ra không hài lòng khi Canada vẫn tấn công dồn dập dù Qatar chỉ còn 9 người trên sân.

Chiến thắng 6-0 trước Qatar giúp Canada tiến sát tấm vé vào vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, những gì diễn ra sau tiếng còi mãn cuộc lại thu hút sự chú ý không kém tỷ số trên sân.

Tâm điểm là cuộc trao đổi căng thẳng giữa HLV Julen Lopetegui và người đồng nghiệp Jesse Marsch bên phía Canada.

Đây là trận đấu mà Qatar gần như không có cơ hội chống đỡ. Canada áp đảo ngay từ những phút đầu và sớm tạo cách biệt hai bàn khi trận đấu còn đủ 22 cầu thủ trên sân. Mọi thứ càng trở nên tồi tệ cho đại diện châu Á khi Homam Al Amin nhận thẻ đỏ ở phút 33, trước khi Assim Omer Madibo bị truất quyền thi đấu đầu hiệp hai.

Chơi với 9 người trong phần lớn thời gian còn lại, Qatar hoàn toàn vỡ trận. Canada liên tiếp ghi bàn và khép lại trận đấu với chiến thắng đậm nhất của mình trong lịch sử các kỳ World Cup.

Dẫu vậy, điều khiến Lopetegui khó chịu không nằm ở tỷ số.

Theo AS, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng Canada đã thiếu sự kiềm chế cần thiết khi vẫn duy trì sức ép và liên tục tìm kiếm bàn thắng dù đối thủ chỉ còn 9 cầu thủ. Ngay cả trong 9 phút bù giờ cuối trận, đội chủ nhà vẫn đẩy cao đội hình và pressing quyết liệt với mục tiêu ghi thêm bàn thắng thứ bảy.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Lopetegui lập tức tiến về phía Jesse Marsch để bày tỏ sự không hài lòng. Cuộc trao đổi giữa hai HLV diễn ra trong bầu không khí căng thẳng.

Tuy nhiên, Marsch không để tranh cãi ảnh hưởng tới màn ăn mừng của đội nhà. Chiến lược gia người Mỹ nhanh chóng rời đi để hòa vào niềm vui cùng các học trò sau chiến thắng lịch sử.

Theo ghi nhận của truyền thông Tây Ban Nha, Marsch là một trong những người rời sân muộn nhất. Ông thậm chí còn giơ sáu ngón tay hướng về khán đài như cách nhắc lại chiến thắng 6-0 của Canada, hành động khiến những tranh cãi sau trận càng trở nên nóng hơn.

Dù gây ra nhiều ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận Canada đã tạo nên màn trình diễn ấn tượng nhất của họ tại World Cup 2026. Trong khi đó, Qatar không chỉ đối mặt nguy cơ bị loại sớm mà còn phải tìm cách vực dậy tinh thần sau một trong những thất bại nặng nề nhất lịch sử đội tuyển.