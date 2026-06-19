World Cup 2026 'bội thu' thẻ đỏ

Chỉ mới hoàn thành 27 trận đấu, World Cup 2026 đã vượt toàn bộ kỳ World Cup 2022 về số cầu thủ bị truất quyền thi đấu.

Chỉ hơn một lượt trận vòng bảng, World Cup 2026 đã ghi nhận tới 6 thẻ đỏ.

World Cup 2026 đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể của những pha bóng quyết liệt và các án phạt nặng từ trọng tài. Sau chưa đầy hai tuần tranh tài, giải đấu ghi nhận 6 thẻ đỏ, nhiều hơn toàn bộ World Cup 2022 tại Qatar.

Những chiếc thẻ đỏ đầu tiên xuất hiện ngay trong trận khai mạc giữa Mexico và Nam Phi. Trọng tài Wilton Sampaio rút tới ba thẻ đỏ, dành cho Sphephelo Sithole và Themba Zwane bên phía Nam Phi cùng đội trưởng Cesar Montes của Mexico. Đây cũng là trận đấu có số cầu thủ bị truất quyền thi đấu nhiều nhất kể từ đầu giải.

Con số này tiếp tục tăng ở lượt trận thứ hai vòng bảng. Trong chiến thắng đậm 6-0 của Canada trước Qatar, Homam Ahmed bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Tajon Buchanan. Không lâu sau, Assim Madibo nhận thẻ đỏ trực tiếp vì pha vào bóng nguy hiểm khiến tiền vệ Ismael Kone chấn thương nặng và phải rời sân bằng cáng.

Trước đó vài giờ, trận thắng 4-1 của Thuỵ Sĩ trước Bosnia and Herzegovina cũng xuất hiện thẻ đỏ dành cho Tarik Muharemovic ở phút 80.

Như vậy, World Cup 2026 đã có tổng cộng 6 thẻ đỏ chỉ sau 27 trận. Thống kê này vượt qua toàn bộ World Cup 2022, nơi chỉ ghi nhận 4 cầu thủ bị truất quyền thi đấu trong suốt 64 trận.

Tại Qatar, những cầu thủ nhận thẻ đỏ gồm Wayne Hennessey (Xứ Wales), Vincent Aboubakar (Cameroon), Denzel Dumfries (Hà Lan) và Walid Cheddira (Morocco). Mỗi trường hợp xảy ra ở một trận đấu khác nhau.

Dù vậy, World Cup 2026 vẫn còn cách khá xa những kỳ giải nổi tiếng về tính quyết liệt. World Cup 2006 tại Đức vẫn giữ kỷ lục với 26 thẻ đỏ, tiếp theo là World Cup 1998 tại Pháp với 21 thẻ đỏ và World Cup 2010 ở Nam Phi với 17 thẻ đỏ.

Khi vòng bảng bước vào giai đoạn quyết định và áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, số thẻ đỏ tại World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Cầu thủ Canada và Qatar lao vào xô xát sau trận Sáng 19/6, căng thẳng bùng nổ sau trận Canada thắng Qatar 6-0 ở bảng B World Cup 2026, khi cầu thủ và ban huấn luyện hai đội lao vào tranh cãi quyết liệt.