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Thể thao World Cup 2026

Ảnh chân trái biến dạng của Neymar hút hơn 7 triệu view

  • Thứ bảy, 27/6/2026 18:22 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Hình ảnh đôi chân đầy sẹo và những vùng cơ nổi rõ của Neymar đang gây xôn xao trên mạng xã hội.

Bức ảnh cận cảnh chân trái của tiền đạo 33 tuổi nhanh chóng thu hút hơn 7 triệu lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng cho tình trạng thể chất của ngôi sao số một "Selecao".

Trong bức ảnh được lan truyền rộng rãi, chân trái Neymar xuất hiện với nhiều vết lõm và những vùng cơ biến dạng, được cho là dấu vết của những chấn thương nghiêm trọng mà anh từng trải qua trong nhiều năm thi đấu đỉnh cao.

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Bức ảnh chân của Neymar gây bàn tán.

Neymar có tiền sử chấn thương đầu gối nghiêm trọng, bao gồm đứt dây chằng chéo trước (ACL) và từng phẫu thuật sụn chêm. Những chấn thương liên tiếp khiến anh gặp nhiều khó khăn trong việc duy trì phong độ đỉnh cao ở giai đoạn sau của sự nghiệp.

Bức ảnh lan truyền trên mạng xã hội được cho là chụp trước khi World Cup 2026 khởi tranh. Hiện tại, ngôi sao của tuyển Brazil đã hồi phục và cùng đồng đội chinh chiến tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Sau khi vắng mặt ở hai trận gặp Morocco và Haiti, Neymar thi đấu khoảng 15 phút trong trận gặp Scotland. Dù chỉ góp mặt trong thời gian ngắn, anh vẫn để lại dấu ấn với 1 cú sút trúng đích, 3 đường chuyền quyết định, 24 lần chạm bóng và tỷ lệ chuyền chính xác lên tới 92%. Những con số này cho thấy đẳng cấp và khả năng tạo ảnh hưởng của tiền đạo người Brazil vẫn rất lớn.

Neymar được kỳ vọng sẽ trở lại đội hình xuất phát ở vòng 1/16 khi Brazil chạm trán Nhật Bản vào ngày 30/6.

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Duy Luân

Neymar Neymar brazil world cup 2026

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