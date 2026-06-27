Nhật Bản mới là 'ngáo ộp' trước Brazil?

Từng học hỏi từ người thầy Brazil, Nhật Bản hiện tại đã sẵn sàng vượt qua ngọn núi lớn này để khẳng định vị thế đối thủ đáng gờm.

Nhật Bản có thể mang đến nhiều khó khăn cho Brazil tại vòng 32 đội.

Dân mạng đang rần rần chia sẻ những lát cắt từ manga và anime, nơi gửi gắm ước mơ của người Nhật, khi mà rốt cuộc, ngày trọng đại của họ cũng đến rồi!

Mấy chục năm qua, các bộ truyện tranh bóng đá xứ Phù Tang đều có điểm chung: Giáp mặt và nhiều khi đánh bại Brazil ở các giải trẻ lẫn World Cup. Không thể nào quên cảnh Tsubasa Oozora và Kojiro Hyuga đứng đối diện Carlos Santana và Rivaul, như thể đó là “trận chiến cuối cùng”. Hay cú sút lốc xoáy, cuốn theo nghìn mảnh hoa giấy của nhân vật Sakamoto Teppei, kết liễu Olympic Brazil trong bộ Fantasista.

Lần này, Nhật Bản sẽ thực sự đối đầu Brazil ngoài đời thực, cũng là một mất một còn, trên đất Houston, vòng 1/16 World Cup 2026.

Không còn là giấc mơ

Hai đội thực ra từng chạm trán ở World Cup rồi, tại vòng bảng cách đây 20 năm. Mùa hè nước Đức, Shunsuke Nakamura và các đồng đội “bó tay chịu trói”, nhìn Ronaldo de Lima lập cú đúp, quái kiệt Juninho rồi Gilberto ghi thêm bàn; chỉ một lần vãn hồi danh dự nhờ công Keiji Tamada. Hình ảnh Hidetoshi Nakata nằm sõng soài, trân trân nhìn lên nền trời gây ám ảnh mãi. Anh tuyên bố giải nghệ ngay sau trận đó, ở tuổi 29...

"Samurai xanh" xếp cuối bảng năm ấy, có mỗi 1 điểm, ghi 2, thủng lưới 7 bàn. Nhưng sự lép vế ấy chỉ còn là quá khứ.

Xét lịch sử đối đầu Brazil, Nhật Bản thua tận 11, hòa 2, chỉ thắng 1 trên mọi đấu trường. Nhưng đáng nói, chiến thắng duy nhất của họ cũng là cuộc đối đầu gần nhất, giao hữu hạ "Selecao" 3-2 cuối năm ngoái. Bị dẫn 0-2 trong hiệp một, họ ngược dòng ở hiệp hai.

Và nếu bảo Selecao hôm ấy “thuần” thử nghiệm, thua giao hữu không phản ánh được gì nhiều, thì xét chặng đường dài đã qua, chính dân Brazil đang nể Nhật. Ở vòng bảng vừa khép lại của hai đội, Brazil khởi đầu chật vật, hòa Morocco trong thế bị dẫn trước. Lượt thứ hai thắng dễ đội yếu Haiti, đến lượt thứ ba họ mới thể hiện thuyết phục trước Scotland.

Tuyển Nhật thì sao? Liên tục bị Hà Lan vươn lên, nhưng liên tục điềm tĩnh gỡ hòa. Họ thắng thuyết phục Tunisia, được các chuyên gia đánh giá cao và dẫn trước Thụy Điển trong trận hòa khép lại vòng bảng. Bất bại trước hai tên tuổi châu Âu không phải chuyện thường.

Xa hơn nữa, ở vòng loại, Nhật chính là đội đầu tiên trên thế giới (không tính 3 nước chủ nhà) giành vé dự World Cup 2026; trong khi Brazil chật vật giữa nhiều biến động, chỉ cán đích thứ 5 ở vòng loại Nam Mỹ, kém đầu bảng Argentina 10 điểm.

Nhiều người vừa lo lắng, vừa ngưỡng mộ sự phát triển của bóng đá Nhật Bản”, bài viết của tờ Globo Esporte (Brazil) có đoạn.

“Nhiều người vừa lo lắng, vừa ngưỡng mộ sự phát triển của bóng đá Nhật Bản”, bài viết của tờ Globo Esporte xứ Samba.

Còn trên mạng xã hội, tài khoản nhiều người theo dõi ở Brazil, Sincerao, nêu quan điểm: “Tôi không muốn Brazil gặp Nhật Bản. Tôi không nói về việc đối đầu, chỉ là không muốn phải chống lại họ lúc này, cũng không muốn họ dừng bước từ vòng 1/16”.

Cựu HLV Luiz Felipe Scolari cũng quan ngại: “Tôi không chắc liệu kỹ năng cá nhân của các cầu thủ Brazil có thể vượt qua sức mạnh tổ chức của Nhật Bản không”.

Còn đây là phân tích sâu hơn của tờ UOL: “Điểm mạnh nhất của Nhật Bản cường độ thi đấu, với chiến thuật tập trung gây áp lực lên cầu thủ cầm bóng của đối phương. Họ kèm người chặt chẽ, sẵn sàng truy đuổi đến cùng. Khả năng tổ chức không bóng là át chủ bài của tập thể này”.

Brazil sẽ phải dè chừng lối chơi khoa học của Nhật Bản.

Chuyên trị những gã khổng lồ?

E ngại chứ, vì tính đến lúc này, Nhật Bản vẫn đi đúng hướng. Trong khi Hàn Quốc chệch đường ray ngay sau trận thắng cảm xúc trước CH Czech (thua liên tiếp Mexico và Nam Phi), Nhật càng chơi càng "vào form". Xem cách họ đá trận cuối vòng bảng, rõ ràng là ưu tiên giữ phong độ, cảm hứng hơn là toan tính gặp ai tiếp theo. Dù hòa Thụy Điển và chỉ đứng nhì, Nhật nhỉnh hơn hầu hết thông số: cầm bóng, bàn thắng kỳ vọng hay cơ hội lớn.

Phải lập tức đối đầu Brazil, thoạt nhìn thiếu may mắn, hóa ra lại là chuyện hay, là điểm nổ truyền thông xứ Phù Tang. Điểm tựa của họ không chỉ là phong độ gần đây, mà còn là truyền thống mới thiết lập: khả năng quật ngã những gã khổng lồ.

Khi Nhật Bản làm bẽ mặt tuyển Anh, đương kim á quân EURO ngay tại Wembley, với bàn thắng duy nhất của Kaoru Mitoma, HLV Thomas Tuchel nhận xét thế này: “Nhật là tập thể được huấn luyện và tổ chức rất bài bản. Họ linh hoạt và uyển chuyển, với nhiều cầu thủ cơ động, kỹ thuật và xử lý bóng trình độ cao”.

Trước đó, "Samurai xanh" cũng khiến truyền thông châu Âu phát sốt với chiến thắng 4-1 trước Đức trong trận giao hữu năm 2023, áp đảo ngay tại Volkswagen Arena.

Trước đó nữa, World Cup 2022, và vẫn là Đức, ám ảnh trận thua ngược 1-2 bởi các nhát kiếm của Ritsu Doan và Takuma Asano. Hôm đó, người ta bảo cỗ xe tăng bị “quả báo” vì động tác chạy nâng cao đùi trêu ngươi đối thủ của Antonio Rudiger.

Cũng ở Qatar mùa hè năm ấy, Nhật lội ngược dòng trước Tây Ban Nha để đứng đầu bảng E. Rơi vào bảng tử thần, ai cũng nghĩ họ gặp khó, ai ngờ Nhật chính là "tử thần. Giai đoạn về quyển sổ Death Note của HLV Hajime Moriyasu vẫn còn truyền kỳ đến năm nay.

Tựu trung, tuyển Nhật có nhiều cơ sở để tự tin trước ngày sống mái với người thầy năm xưa. Dù gì họ cũng đặt quyết tâm... vô địch cơ mà, nên Brazil đúng là thử thách xứng tầm với “nguyện vọng một”, với độ khó mà họ đã chọn.

Chỉ cần chơi với khoảng 70% phong độ, Neymar vẫn đủ sức khuấy đảo World Cup.

Coi chừng “sập hầm”

Nhưng nếu quá say sưa với chính mình, Nhật Bản có thể trả giá đắt.

Chứng kiến Junya Ito khuấy đảo hàng thủ Tunisia ở lượt hai, nhiều CĐV mơ về ngày anh “quậy đục nước” cánh trái của Brazil. Đó là mẫu cầu thủ không ồn ào, vào sân đá đúng vị trí, pressing đủ theo chỉ đạo, chạy liên tục, tạt hay, sút ổn; nói chung là hiệu quả. Ở ngày ra quân, anh cũng giúp Nhật Bản lấy được thế trận trước Hà Lan sau khi vào sân, Micky van de Ven của Tottenham không kèm nổi.

Ấy thế mà, từ điểm số 7,2 trước Tunisia, Ito chỉ còn được chấm 6,3 điểm trước Thụy Điển.

Đá rất đều, nhưng vắng một ngôi sao tỏa sáng ổn định là thách thức của Nhật Bản. Chấn thương của Mitoma, Takumi Minamino trước giải, hay Takefusa Kubo trên đất Bắc Mỹ là thiệt thòi lớn.

Bài toán ngôi sao của Nhật chưa rõ đáp số, lại là điều sẵn có của Brazil. Dưới bàn tay người thầy hiểu ý mình nhất, Vinicius Junior đang có những ngày chơi hay nhất dưới màu áo vàng xanh. 39 trận cho Brazil trước thời Carlo Ancelotti, anh chỉ ghi vỏn vẹn 6 bàn; vậy mà chỉ 13 trận dưới thời cựu HLV Real Madrid, Vinicius 7 lần nổ súng. Với 4 bàn sau vòng bảng, anh đang sánh ngang Kylian Mbappe và Erling Haaland trên đường đua Vua phá lưới, và cũng chỉ thua Lionel Messi một bàn.

Đó là chưa kể đến màn tái xuất của Neymar. Nhật trông giống một con mồi tiềm năng cho ngôi sao của Santos lắm, khi họ không phải một đội tuyển chuộng kiểu “chém đinh chặt sắt”. Số 10 hứa hẹn sẽ có không gian, thời gian để thi triển "phép thuật" của mình, ở một thời điểm then chốt nào đó, khi vào sân từ hiệp hai chẳng hạn.

Cuối cùng, Nhật Bản nhắm đến trận chung kết World Cup 2026, nhưng đại chiến này trông giống chung kết thực sự của họ hơn. Chúng ta vẫn nhớ rõ việc Nhật dẫn Bỉ 2-0 rồi thua ngược 2-3 ở vòng 1/8 World Cup 2018. Vòng knock-out đầu tiên đến nay vẫn là giới hạn của người Nhật. Họ chưa từng vượt qua nó.

Ý chí của người Nhật có thể kiên cường, sự chuẩn bị của họ có thể chu toàn, nhưng khi đứng trước giới hạn của chính mình, lại còn phải phá dớp trước người thầy, vị vua đích thực của lịch sử World Cup. Liệu ước mơ có một lần nữa ngoài tầm với?

Bàn gỡ hòa 1-1 của Thụy Điển trước Nhật Bản Anthony Elanga có pha dứt điểm đẹp mắt cân bằng tỷ số 1-1 cho Thụy Điển trước Nhật Bản tại lượt cuối bảng F sáng 26/6.