Nhật Bản là 'con mồi' ưa thích của Neymar?

Nhật Bản là đối thủ bị Neymar chọc thủng lưới nhiều nhất trong màu áo tuyển Brazil, mang đến kỳ vọng lớn cho "Selecao" trước trận vòng knock-out World Cup 2026.

Neymar nhiều khả năng sẽ là quân bài chiến lược trên ghế dự bị của HLV Ancelotti. Ảnh: Reuters.

Sau khi tái xuất trong chiến thắng trước Scotland ở lượt cuối vòng bảng, Neymar nhiều khả năng tiếp tục xuất phát trên băng ghế dự bị khi Brazil chạm trán Nhật Bản ở vòng knock-out World Cup 2026. Tuy nhiên, tiền đạo 34 tuổi vẫn được xem là quân bài chiến lược quan trọng của HLV Carlo Ancelotti nhờ cái duyên đặc biệt trước đại diện châu Á.

Trong sự nghiệp khoác áo tuyển Brazil, Neymar đã ghi tổng cộng 79 bàn. Đáng chú ý, có tới 9 pha lập công được thực hiện vào lưới Nhật Bản, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào khác mà anh từng đối đầu ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Ngôi sao số 10 bắt đầu "mở tài khoản" trước Nhật Bản bằng cú đúp trong chiến thắng 4-0 ở trận giao hữu năm 2012. Một năm sau, anh tiếp tục ghi bàn giúp Brazil thắng 3-0 tại Confederations Cup 2013.

Đỉnh cao là màn trình diễn bùng nổ ở trận giao hữu năm 2014 khi Neymar một mình ghi cả 4 bàn trong chiến thắng 4-0. Tiền đạo sinh năm 1992 sau đó còn hai lần sút tung lưới "Samurai xanh" ở các trận giao hữu năm 2017 và 2022, nâng tổng số bàn thắng trước đối thủ này lên con số 9.

Sau thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân, Neymar đã trở lại trong hiệp hai trận gặp Scotland. Dù chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, anh vẫn được kỳ vọng sẽ tạo khác biệt nếu được vào sân trước Nhật Bản.

Không chỉ sở hữu thành tích ghi bàn ấn tượng trước đối thủ, Neymar còn đang nắm giữ kỷ lục chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Brazil với 79 pha lập công sau 129 trận, vượt qua Pele (77 bàn) và Ronaldo Nazario (62 bàn).

Bên cạnh đó, Neymar cũng đã cân bằng kỷ lục của Pele, Ronaldo và Cafu khi cùng góp mặt ở 4 kỳ World Cup. Với cái duyên ghi bàn trước Nhật Bản, ngôi sao của Brazil được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành quân bài tạo khác biệt trong hành trình chinh phục chức vô địch World Cup 2026 của "Selecao".

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