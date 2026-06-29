Động thái mới của MU trong thương vụ Mateus Fernandes

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Manchester United không tính chi quá nhiều tiền cho Mateus Fernandes.
Manchester United đối diện nguy cơ đánh mất mục tiêu chuyển nhượng số một, Fernandes, do kiên quyết từ chối đáp ứng đòi hỏi tài chính từ West Ham. Trong khi đội bóng này yêu cầu mức phí lên tới 80 triệu bảng cùng các đãi ngộ tiền lương lớn, phía "Quỷ đỏ" vẫn giữ quan điểm không mua người bằng mọi giá và tiếp tục phản đối mức định giá kể trên.
Tuy nhiên, Fernandes vẫn được xem là mảnh ghép ưu tiên để hoàn thiện tuyến giữa. Việc MU chần chừ trong việc xuống tiền đang đẩy đội chủ sân Old Trafford vào thế bị động.
Ban lãnh đạo câu lạc bộ hiện phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc phá vỡ cấu trúc tài chính để theo đuổi mục tiêu hàng đầu, hoặc chấp nhận nhìn ngôi sao của West Ham chuyển tới Bắc London.
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