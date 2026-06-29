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Thể thao

Động thái mới của MU trong thương vụ Mateus Fernandes

  • Thứ hai, 29/6/2026 21:02 (GMT+7)
  • 30 phút trước

Dù coi Mateus Fernandes là mục tiêu chuyển nhượng ưu tiên, Manchester United vẫn kiên quyết từ chối chi 80 triệu bảng theo yêu cầu từ phía West Ham.

Manchester United không tính chi quá nhiều tiền cho Mateus Fernandes.

Manchester United đối diện nguy cơ đánh mất mục tiêu chuyển nhượng số một, Fernandes, do kiên quyết từ chối đáp ứng đòi hỏi tài chính từ West Ham. Trong khi đội bóng này yêu cầu mức phí lên tới 80 triệu bảng cùng các đãi ngộ tiền lương lớn, phía "Quỷ đỏ" vẫn giữ quan điểm không mua người bằng mọi giá và tiếp tục phản đối mức định giá kể trên.

Thái độ cứng rắn của MU tạo cơ hội cho Tottenham Hotspur vượt lên chiếm ưu thế. Trái ngược với sự tính toán của đội chủ sân Old Trafford, Spurs được cho là sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn cả mức phí chuyển nhượng lẫn yêu cầu lương bổng để sớm dứt điểm thương vụ.

Manchester United hiện rơi vào thế khó khi vừa muốn củng cố đội hình, vừa muốn duy trì kỷ luật tài chính nghiêm ngặt. Trước đó, đội bóng của Michael Carrick được cho là đã chi 38,8 triệu bảng để chiêu mộ thành công Ederson từ Atalanta.

Tuy nhiên, Fernandes vẫn được xem là mảnh ghép ưu tiên để hoàn thiện tuyến giữa. Việc MU chần chừ trong việc xuống tiền đang đẩy đội chủ sân Old Trafford vào thế bị động.

Ban lãnh đạo câu lạc bộ hiện phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc phá vỡ cấu trúc tài chính để theo đuổi mục tiêu hàng đầu, hoặc chấp nhận nhìn ngôi sao của West Ham chuyển tới Bắc London.

Cái ôm đầy ẩn ý của Bruno Fernandes Bruno Fernandes đã thổ lộ điều gì đó vào tai Elliot Anderson sau trận đấu giữa MU và Nottingham Forest tại vòng 37 Premier League 2025/26 - Anderson cũng là mục tiêu của MU.

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Huy Trưởng

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