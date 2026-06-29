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Thể thao

TP.HCM I hạ Hà Nội, độc chiếm ngôi đầu giải nữ VĐQG

  • Thứ hai, 29/6/2026 21:40 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đánh bại Hà Nội I ở trận cầu tâm điểm vòng 3, TP.HCM I xây chắc ngôi đầu và tạo lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2026.

TP.HCM I (áo vàng) thắng 3 trận liên tiếp.

Cuộc chạm trán giữa hai ứng cử viên sáng giá nhất giải diễn ra với thế trận chặt chẽ ngay từ đầu. Với vị thế đương kim vô địch, TP.HCM I là đội kiểm soát bóng nhiều hơn và chủ động dâng cao tìm kiếm bàn thắng.

Tuy nhiên, Hà Nội I triển khai lối chơi phòng ngự kỷ luật, khiến các mũi nhọn bên phía đội khách gặp nhiều khó khăn. Ngoại binh Joelma bị theo sát, trong khi những pha phối hợp ở trung lộ cũng thường xuyên bị bẻ gãy trước khi tạo ra cơ hội rõ rệt.

Dù vậy, TP.HCM I vẫn có những tình huống uy hiếp đáng chú ý. Phút 31, Joelma chọc khe tinh tế để Phan Thị Trang băng xuống đối mặt, nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền đạo này không thể đánh bại thủ môn Vân Liên. Người gác đền của Hà Nội I tiếp tục có một hiệp đấu xuất sắc, giúp đội nhà giữ sạch lưới trước giờ nghỉ.

Bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai sau những điều chỉnh chiến thuật của HLV Đoàn Thị Kim Chi. Phút 49, từ pha gây sức ép liên tục, Tuyết Ngân đánh đầu chuyền bóng vào khu vực cấm địa để Cù Thị Huỳnh Như băng vào đánh đầu nối, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Có lợi thế dẫn bàn, TP.HCM I tiếp tục làm chủ thế trận và tạo thêm nhiều cơ hội nhưng không thể nới rộng cách biệt. Trong khi đó, Hà Nội I buộc phải đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Dù tạo được một số pha hãm thành đáng chú ý, các học trò của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt vẫn thiếu sự sắc bén ở những tình huống quyết định và chấp nhận thất bại 0-1.

Ba điểm quý giá giúp TP.HCM I duy trì thành tích toàn thắng sau 3 lượt trận, ghi 8 bàn, chưa để lọt lưới lần nào và vươn lên độc chiếm ngôi đầu bảng với 9 điểm. Hà Nội I tụt xuống vị trí thứ hai với 6 điểm, qua đó gặp bất lợi trong cuộc đua bảo vệ hy vọng cạnh tranh chức vô địch.

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Minh Nghi

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