Lê Quang Liêm làm HLV trưởng tuyển cờ vua nữ Mỹ

Đại kiện tướng Việt Nam được Liên đoàn Cờ vua Mỹ (US Chess) bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển cờ vua nữ Mỹ tham dự Olympiad 2026.

Lê Quang Liêm dẫn dắt tuyển nữ cờ Mỹ tham dự Olympiad 2026. Ảnh: Lê Quang Liêm.

US Chess đã công bố đội hình tuyển cờ vua nữ Mỹ tham dự Olympiad 2026, diễn ra tại Uzbekistan từ ngày 15 đến 27/9. Trên băng ghế huấn luyện, Đại kiện tướng của Việt Nam, Lê Quang Liêm, được bổ nhiệm làm HLV trưởng. Danh sách 5 kỳ thủ gồm Elect Rose Atwell, Carissa Yip, Alice Lee, Tatev Abrahamyan và Irina Krush.

Ở giải đấu năm 2024, tuyển cờ vua nữ Mỹ giành hạng ba chung cuộc với các kỳ thủ Tokhirjonova Gulrukhbegim, Carissa Yip, Irina Krush, Alice Lee và Anna Zatonskih. Olympiad thi đấu theo hệ Thụy Sỹ gồm 11 ván cờ tiêu chuẩn.

Việc được trao trọng trách ở đội tuyển quốc gia cho thấy sự đánh giá cao của cờ vua Mỹ dành cho kỳ thủ sinh năm 1991. Trước đó, Quang Liêm đã kết thúc công việc tại đội cờ Đại học Webster (Mỹ). Hiện anh tiếp tục sinh sống, thi đấu và tham gia các hoạt động cờ vua tại Mỹ.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Lê Quang Liêm đảm nhận vai trò HLV trưởng một đội tuyển quốc gia tại Olympiad - giải đấu đồng đội danh giá nhất thế giới. Cũng trong năm nay, anh quyết định không tham dự Olympiad 2026 với tư cách kỳ thủ tuyển cờ nam Việt Nam, sau khi làm việc với Liên đoàn Cờ Việt Nam.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Lê Quang Liêm khẳng định: "Sau nhiều năm làm huấn luyện viên trưởng tại Đại học Webster, Liêm luôn có niềm đam mê đặc biệt với việc đào tạo và phát triển các kỳ thủ trẻ. Vì vậy, cơ hội được đồng hành cùng đội tuyển nữ Mỹ tại một đấu trường lớn như Olympiad là một trải nghiệm rất ý nghĩa và cũng là một thử thách chuyên môn mới đối với bản thân Liêm".

Cách đây hai năm, Quang Liêm vẫn góp mặt trong tuyển cờ nam Việt Nam tại Olympiad 2024 tổ chức ở Hungary.