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Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác phát triển công nghiệp webtoon

  • Thứ sáu, 26/6/2026 21:36 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc và Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc tổ chức triển lãm webtoon Hàn Quốc.

Webtoon anh 1

Không gian triển lãm với 3 tác phẩm webtoon Hàn Quốc nổi tiếng được yêu mến tại Việt Nam gồm Tôi thăng cấp một mình, Sống sót với tư cách đầu bếp của YeonsangunTrung tâm chăm sóc chấn thương.

Trong khi Tôi thăng cấp một mình là webtoon nổi tiếng đạt 14,3 tỷ lượt xem toàn cầu (tính đến năm 2024) bao gồm cả Việt Nam, thì webtoon Trung tâm chăm sóc chấn thương cũng được chuyển thể thành phim và đứng vị trí số 1 trên bảng xếp hạng chương trình truyền hình không nói tiếng Anh trên toàn cầu của Netflix.

Đặc biệt, webtoon Sống sót với tư cách đầu bếp của Yeonsangun được chuyển thể thành phim truyền hình Ngự trù của bạo chúa với sự tham gia của cặp diễn viên Lim Yoona-Lee Chae Min, phát sóng tại Việt Nam từ tháng 8/2025 và nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng Netflix Việt Nam, đồng thời duy trì vị trí số 1 liên tiếp trong 4 tuần.

Có thể thấy, sau thành công vang dội của các bộ phim truyền hình, các bộ webtoon bản gốc ngày càng được tìm kiếm và thu hút sự quan tâm của khán giả.

Theo bà Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, những tác phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này đều là các tác phẩm webtoon thành công sau khi được chuyển thể hóa thành game, phim hoạt hình, phim truyền hình.

Đây là cơ hội tốt để ngành công nghiệp webtoon Hàn Quốc và Việt Nam mở rộng tăng cường hợp tác trong tương lai.

Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam, với các sự kiện như gặp gỡ tác giả webtoon Hàn Quốc, trải nghiệm làm món ăn trong phim “Ngự trù của bạo chúa”, sáng tạo hình nhân vật, sáng tạo lời thoại webtoon, hội thảo sáng tác webtoon bằng AI...

Triển lãm K-Comics Origin Vietnam nằm trong khuôn khổ dự án “Triển lãm truyện tranh-webtoon Hàn Quốc” tại các Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc trên toàn thế giới năm 2026 do Cơ quan Nội dung Sáng tạo Hàn Quốc hỗ trợ, dự kiến được tổ chức tại Việt Nam (nước đầu tiên), tiếp đó là Hoa Kỳ, Indonesia, Argentina, Mexico, Hồng Kông (Trung Quốc) và Ba Lan.

Webtoon là thuật ngữ chỉ các bộ truyện tranh kỹ thuật số có nguồn gốc từ Hàn Quốc, được thiết kế để đăng tải trực tiếp lên Internet. Khác với truyện tranh truyền thống, webtoon trình bày theo chiều dọc, cho phép người đọc cuộn màn hình điện thoại liên tục để theo dõi câu chuyện một cách thoải mái, dễ dàng nhất.

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Anh Tuấn/Nhân Dân

Webtoon truyện tranh Chuyển thể Ngự trù

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