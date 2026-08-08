Nhà văn khiến anh tài Thơm Da LAB mê mẩn là ai?

Kawabata Yasunari, tác giả yêu thích của của anh tài Quách Văn Thơm nhóm Da LAB, là chủ nhân Nobel Văn chương 1968, có nhiều tác phẩm được dịch sang tiếng Việt.

Là một trong những nhân tố thu hút sự chú ý tại Anh trai vượt ngàn chông gai mùa 2 từ những tập đầu tiên lên sóng, anh tài Quách Văn Thơm - thành viên nhóm nhạc Da LAB - nổi bật không chỉ với khả năng sáng tác và trình diễn, mà còn để lại dấu ấn với tính cách hài hước, sâu sắc.

Đặc biệt, hình ảnh anh trầm lặng tranh thủ đọc tác phẩm Minh Ám - tiểu thuyết cuối cùng của nhà văn Nhật Bản Natsume Soseki - giữa những khoảng nghỉ của chương trình đã tạo ra luồng tranh luận sôi nổi, khiến nhiều người hâm mộ tìm tòi thông tin về các cuốn sách anh đọc.

Kawabata Yasunari (trái) là nhà văn yêu thích của Quách Văn Thơm nhóm Da LAB. Trên tay anh là cuốn Tuyển tập Kawabata - Truyện ngắn.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 7, Quách Văn Thơm cho hay anh yêu thích văn học Nhật Bản, thường đọc đi đọc lại các tác phẩm của Kawabata Yasunari. Tấm ảnh anh lấy ra cuốn Tuyển tập Kawabata - Truyện ngắn từ túi xách nhận về nhiều tương tác khi được chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội.

Nhà văn Nhật được mến mộ bậc nhất tại Việt Nam

Kawabata Yasunari (1899 - 1972) không còn là cái tên xa lạ đối với bạn đọc văn học Việt Nam. Tháng 10/1968, ông trở thành nhà văn Nhật Bản đầu tiên đoạt Giải Nobel Văn chương thì tháng 1/1969, tác phẩm Xứ tuyết của ông được dịch và xuất bản tiếng Việt.

Những năm sau đó, lần lượt những tiểu thuyết quan trọng trong sự nghiệp của nhà văn như Ngàn cánh hạc, Tiếng rền của núi, Cố đô... cùng nhiều truyện ngắn của ông được dịch và xuất bản hoặc giới thiệu trên các chuyên mục văn học nước ngoài của các báo, tạp chí.

Đến nay, rất nhiều tác phẩm của nhà văn có hơn một bản dịch tiếng Việt. Nếu như giai đoạn đầu Kawabata chủ yếu được dịch qua ngôn ngữ trung gian như từ tiếng Anh, tiếng Pháp thì càng về sau càng xuất hiện những bản dịch từ nguyên tác tiếng Nhật.

Bạn đọc có đa dạng lựa chọn, từ sách tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn, truyện ngắn trong lòng bàn tay cho đến tuyển tập đa thể loại dày đến nghìn trang...

Ông cũng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới nghiên cứu văn học dịch và Nhật Bản học, Đông Phương học tại Việt Nam, thể hiện qua hàng loạt luận văn, luận án, tọa đàm, hội thảo xoay quanh cuộc đời và sáng tác của nhà văn.

Khoảng mười năm gần đây, nhiều tác phẩm của ông trở lại với bạn đọc Việt không chỉ qua bản dịch mới - hầu hết đều chuyển ngữ từ nguyên tác tiếng Nhật, mà còn cả diện mạo mới - những cuốn sách bìa cứng, thiết kế trang nhã, trong đó một số bản là sách in số lượng giới hạn hướng đến giới sưu tầm. Điều này phần nào là minh chứng cho thấy sức hút bền bỉ của văn chương Kawabata đối với độc giả.

Một số tác phẩm của Kawabata Yasunari được xuất bản tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Tác giả của cái "đẹp và buồn"

Nếu phải miêu tả một cách ngắn gọn nhất, dẫu chẳng thể nào đầy đủ, văn chương Kawabata, đó hẳn sẽ là "Đẹp và buồn" - như chính nhan đề một cuốn tiểu thuyết của ông.

Văn phong đượm niềm hoài cảm, thoáng màu u uất song vẫn tao nhã, thuần khiết của ông là hiện thân của một tâm hồn đã trải nhiều biến cố mà vẫn giữ được những rung động tinh tế nhất trước cái đẹp.

Cuộc đời Kawabata vương sầu muộn từ tấm bé. Ông sớm mồ côi mẹ, cha rồi liên tiếp những năm sau đó mất đi ông, bà nội lẫn người em gái duy nhất - "một mình lớn lên dưới vòm trời".

Ông tự nhận mình thừa hưởng năng khiếu văn chương từ ông nội và cha - vốn là bác sĩ. Tài năng đó được ươm mầm trong suốt những năm tháng trung học và đại học, quãng thời gian ông gặp gỡ nhiều tên tuổi nổi bật của văn đàn Nhật Bản thời bấy giờ và có những sáng tác đăng báo đầu tiên.

Mối tình bất thành với cô phục vụ bàn Ito Hatsuyo - người mà ông đã đính ước để rồi bị hủy hôn không rõ lý do - tiếp tục là sự kiện để lại vết thương lòng sâu sắc nơi nhà văn. Cô được cho là hình mẫu nhân vật nữ trong nhiều tác phẩm của Kawabata, tiêu biểu là Cô đào miền Izu.

Một trong những yếu tố làm nên tinh túy văn chương của Kawabata là mono no aware - tạm dịch "mỹ cảm của sầu bi" - khái niệm trong văn hóa Nhật Bản diễn tả nỗi buồn man mác xen lẫn với niềm rung cảm trước cái đẹp, ý thức rằng cái đẹp ấy là mong manh và tất yếu sẽ tàn phai.

Ông tiếp xúc và chịu ảnh hưởng của nghệ thuật tiểu thuyết phương Tây, nhưng triết lý, tư tưởng bao trùm cũng như không gian, thời gian nghệ thuật và nhân vật trong tác phẩm thì toát lên một tinh thần đậm chất phương Đông.

Sáng tác của Kawabata để lại dấu ấn sâu đậm trong nền văn chương Nhật Bản, ảnh hưởng nhiều thế hệ nhà văn sau đó. Đồng thời, ông cũng là tác giả được dịch sang nhiều ngôn ngữ, tiếp tục được độc giả và học giả quốc tế tìm đọc, nghiên cứu hơn nửa thế kỷ sau khi qua đời.