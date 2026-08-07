Bước ngoặt của chàng sinh viên Andy Warhol

Ngôi trường nghệ thuật hiện đại đã mang đến cho Andy Warhol một người thầy truyền cảm hứng, kỹ thuật vẽ thấm mực - tiền đề cho phong cách quảng cáo trứ danh sau này.

Tác phẩm Robert Lepper, Vô đề (Hí họa Robert Lepper) của họa sĩ Andy Warhol. Ảnh: Chụp từ sách Đây là Warhol.

Tiền bảo hiểm nhân thọ sau khi cha Andy qua đời được dùng để trả học phí đại học cho Andy. Tháng 9/1945, Andy nhập học ở Carnegie Tech. Ngôi trường này dạy mỹ thuật và thiết kế hiện đại.

Giáo sư Robert Lepper miêu tả lại: “Một nửa lớp của tôi nuôi mộng trở thành nghệ sĩ ‘nghiêm túc’, thì lại trở thành đám hợm mình trong mắt những em như Andy, là những sinh viên muốn làm thiết kế quảng cáo. Công việc của tôi là giúp hai phe chung sống được với nhau.”

Warhol học chuyên về thiết kế hình ảnh và lấy bằng cử nhân năm 1949. Ông thỉnh thoảng cũng học đòi với phe “nghiêm túc”, và tranh ông trong giai đoạn này rất mang tính biểu hiện: những nhân vật cô đơn trong không gian trống trải, nét cọ gấp gáp và thô.

Khi ở trường nghệ thuật, Warhol vẽ lại giáo sư của ông. Với mái đầu đinh, cặp kính nghệ sỹ và lỗ mũi cường điệu, giáo sư Lepper trông rất gợi hứng và trẻ trung. Ông đang thè lưỡi và ra dấu chữ V. Một cách thể hiện rất sống động. Những hình tam giác nhọn (lưỡi, ngón tay và cổ áo) tương phản với những nét lởm chởm vẽ râu tóc.

Sau khi thoát ra khỏi tổ kén, Warhol dường như bị choáng ngợp bởi thứ năng lượng dồi dào và sự tự do ở trường nghệ thuật. Ngược với cái văn hóa thanh cao ở những trường nghệ thuật truyền thống, giáo sư Lepper gần gũi với sinh viên (“Tôi lớn lên với tạp chí American Boy và The Saturday Evening Post”). Ông là người thầy hoàn hảo đối với người học trò về sau sẽ đi vẽ lon đựng súp.

Warhol thích trường Carnegie Tech. Ông có một số người bạn cùng khóa. Ông chơi với câu lạc bộ nhảy hiện đại, và thậm chí còn biểu diễn cùng họ tại buổi diễn cuối cùng. Ở đỉnh cao sự nghiệp của mình, Warhol từng rụt rè chia sẻ: “Tôi chưa bao giờ muốn trở thành họa sĩ. Tôi đã muốn đi nhảy tap-dance.”

Khi Warhol bị đời sống đại học cuốn hút, ông đã bỏ quên mẹ mình. Có lẽ vì thấy mình bị bỏ mặc mà bà Julia đã không trả học phí năm thứ ba cho Andy, khiến ông phải cóp nhặt chạy vạy để đủ tiền học tiếp. Vào năm cuối, Warhol bắt đầu tập kỹ thuật blotted-line (vẽ thấm mực), về sau sẽ trở thành phong cách vẽ quảng cáo đặc trưng của ông. Warhol đã sẵn sàng để tiến lên phía trước.