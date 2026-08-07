Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đây là Rembrandt

Sách kể về cuộc đời và sự nghiệp của vị danh họa người Hà Lan. Bằng tài năng hiếm có, Rembrandt khẳng định được tên tuổi, bước lên tột đỉnh danh vọng và phú quý khi mới ngoài hai mươi.

Sách hay Ebook

Kiệt tác ra đời từ nỗi đau cuối đời Rembrandt

  • Thứ sáu, 7/8/2026 14:14 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Khi tuổi già, nghèo khó và mất mát bủa vây, Rembrandt vẫn để lại một trong những bức tranh sâu sắc nhất về tình cha con và sự hòa giải.

Rembrandt ảnh 1

Kiệt tác Sự trở về của đứa con hoang đàng do họa sĩ vĩ đại người Hà Lan Rembrandt vẽ vào năm 1668. Ảnh: wikipedia.

Còn lại gì?

Năm 1668 có lẽ là năm tồi tệ nhất cuộc đời Rembrandt. Ta khó lòng hiểu được cảm giác của ông khi mất đi con trai - người bạn thân nhất, người quản lý công việc, cái mối dây cứu vớt ông khỏi tình hình tài chính rắc rối. Ông chỉ còn lại duy nhất người con gái Cornelia đang ở tuổi thiếu niên, thêm đứa cháu nội Titia sẽ được sinh ra vào năm sau đó. Cả hai đúng là những niềm vui còn sót lại trong đời ông, nhưng cả hai đều không có nhiều thời gian nữa.

Rembrandt đã 62 tuổi, già cả. Ông không còn theo được những trào lưu trong nghệ thuật, và các học trò cũ của ông, những người thành danh nhờ theo đuổi khuynh hướng mới, đã xa lánh ông. Ông trở nên nghèo hơn cả trước đây, tương lai thì chẳng còn gì xán lạn.

Nên nhớ rằng năm nào thành phố cũng mất một lượng lớn dân cư từ dịch bệnh, còn toàn nước Hà Lan nhìn chung thì đang trải qua nhiều bất ổn về chính trị và dân sự, nên nếu ông có từ bỏ cây cọ và bảng màu thì âu cũng là chuyện dễ hiểu.

Nhưng thay vì vậy, trong chỉ hơn một năm còn lại của cuộc đời, Rembrandt đã hoàn thành những tranh có thể xem là những kiệt tác lớn nhất của ông. Trong số đó, nổi bật nhất là bức tranh vẽ lại dụ ngôn người con hoang đàng trong Kinh Thánh - đề tài ông từng vẽ khi ông và Saskia mới cưới nhau.

Nhưng tác phẩm cuối đời này cực kỳ khác biệt. Bức tranh trước vẽ lại cuộc đời của người con trai hoang đàng trước khi anh nhận ra sai lầm của mình. Tác phẩm năm 1668, ngược lại, tập trung vào sự kiện người con quay về với cha mình, nghèo đói, tìm kiếm một nơi an trú. Người cha, bỏ đi hết những vẻ nghiêm trang và phán xét, dang rộng vòng tay đón lấy đứa con ông tưởng mình đã đánh mất mãi mãi.

Như học giả Gregor J.M. Weber đã nói, đây là cảnh tượng của sự hòa giải tột bực. “Tại đây không có dấu hiệu biến chuyển đột ngột nào từ vận rủi trở về vận may... Thay vào đó, từ cái hành động hòa giải dịu dàng tỏa ra sự trường cửu.”

Tuy chúng ta không biết ông khởi sự vẽ bức tranh lúc nào, nhưng nó có lẽ được hoàn thành sau cái chết của Titus. Vì thế, không thể nhìn vào bức tranh mà không nghĩ về liên hệ của nó với chính cuộc đời Rembrandt. Trong mối quan hệ giữa ông với Titus, ai sẽ là người cha và ai là đứa con hoang đàng? Dù vai trò của hai người là như thế nào đi nữa, thì sức mạnh của bức tranh này cũng tỏa ra từ vẻ hối hận và sự cứu chuộc mà nó thể hiện.

Tu sĩ và nhà văn người Hà Lan thế kỷ 20 Henri Nouwen đã quan sát đôi bàn tay của người cha đang ôm lấy người con, thấy rằng một bàn tay thì lớn và nam tính, còn bàn tay kia thì mỏng manh hơn và mang nét nữ tính.

Jorella Andrews, Nick Higgins

Đông A và NXB Dân Trí

Rembrandt Kiệt tác tình cha con hội họa

Bình luận

    Đọc tiếp

    Cách Trung Quốc vận hành hệ sinh thái AI

    Cách Trung Quốc vận hành hệ sinh thái AI

    0

    "From Lab to Life: How AI Works in China" của tác giả kiêm nhà nghiên cứu độc lập Collin Hogue-Spears mang đến góc nhìn về cách Trung Quốc quản trị AI nhằm thúc đẩy phát triển.

    SÁCH HAY

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    BOOK SPACE

    BOOK SPACE

    0

    Trong văn phòng ở Hà Nội, biên tập viên Nguyễn Hoàng Diệu Thủy chia sẻ về không gian làm việc, những bản thảo, giá sách và niềm vui của một nghề thầm lặng.

    Nghề viết văn

    Nghề viết văn

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Sống một đời xứng đáng

    Sống một đời xứng đáng

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vũ trụ tuần hoàn

    Vũ trụ tuần hoàn

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý