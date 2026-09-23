Bạn đời nên giàu hay nghèo hơn chúng ta?

Nếu bạn đang đi tìm một người để về chung sống hoặc một người vợ/chồng thì bạn nên lấy người kiếm được nhiều tiền hơn bạn.

Kết hôn với người giàu có hơn mình hay với người kém hơn mình

Điều gì sẽ xảy ra nếu Peter 1/2x kết hôn với Peter 6x và họ sống trong ngôi nhà của 6x? 1/2x được cải thiện mức sống đáng kể. So với những người độc thân còn lại, mức sống của 1/2x tăng lên gấp 5 lần. Chất lượng nhà ở của anh ấy tăng gấp 12 lần. So với khi kết hôn với nhân bản 1/2x, mức sống của anh ấy tăng lên 3,7 lần với chất lượng nhà ở của anh ấy vẫn tăng lên 12 lần.

Peter 6x thì sao? Anh ấy bị ảnh hưởng, với mức sống của anh ấy giảm 22,2% so với khi sống độc thân, vì anh ấy phải trả trợ cấp cho người vợ/chồng nghèo hơn của mình. So với việc tự kết hôn chính bản thân mình, con số này giảm 42,8%. Do đó, 6x có thể muốn suy nghĩ lại về việc kết hôn với một phiên bản kém hơn nhiều về mặt tài chính so với bản thân.

Liệu Peter 1/2x sẽ có khoảng khắc Cinderella của anh ấy hay không? Và liệu 6x Peter có hài lòng về mặt tài chính với việc kết hôn cho đến nay không? Chắc chắn là có thể! Có bằng chứng chắc chắn về việc vợ chồng liên kết dựa trên thu nhập - nói cách khác, người giàu kết hôn với người giàu.

Hôn nhân không chỉ là câu chuyện tình yêu. Ảnh: CNBC.

Điều này cũng đúng với giáo dục, vì những người có học vấn cao có xu hướng kết hôn với những người có học vấn cao. Nhưng tình yêu, cũng như bù trừ chênh lệch, có thể chinh phục tất cả. Hơn nữa, mối quan tâm về việc kết hôn với người kém hơn về mặt tài chính có thể suy giảm khi một trong những Peter trở nên giàu có hơn. Lấy ví dụ với Peter 50x. Anh ấy được cho là không quan tâm đến những rủi ro tài chính khi kết hôn với Peter 1/2x hoặc Peter 10x. Đúng, mức sống của anh ấy sẽ thấp hơn khi sống 1/2x nhưng nó vẫn cao đến mức anh ấy có thể không quan tâm.

Đây là lý do chúng ta quan sát thấy những người chồng và những người vợ “chiến lợi phẩm” - những người có thu nhập dưới mức trung bình nhưng cuối cùng lại kết hôn với những người siêu giàu. Những người vợ/chồng chiến lợi phẩm này bù đắp sự thâm hụt tài chính của họ bằng các đặc điểm khác của họ.

Nếu bạn chưa làm vậy, hãy xem phiên bản phim năm 1964 của vở nhạc kịch My Fair Lady (tạm dịch: Quý cô thanh lịch), tác phẩm đã giành được giải thưởng của Viện Hàn lâm cho Phim hay nhất. Eliza Doolittle, một cô gái bán hoa ở Cockney do Audrey Hepburn thủ vai, gặp giáo sư Higgins, một giáo sư ngữ âm học nổi tiếng và giỏi giang. Higgins đánh cược rằng anh có thể sửa giọng dày của Eliza, cải thiện vốn từ vựng của cô ấy và khiến cô ấy hoà nhập với xã hội thượng lưu mà không bị phát hiện. Dĩ nhiên, Eliza đã chiếm được trái tim của Higgins.

Tuy nhiên, Eliza cũng được một người có vai vế trong xã hội theo đuổi - Freddy Eynsford Hill. Sự cạnh tranh giữa Higgins và Hill là một phần quan trọng của câu chuyện. Nó cho phép Eliza giữ thế chủ và khiến Higgins phải trả giá theo thị trường cho cô. Nếu Higgins muốn sống lâu dài với những gì đối với anh ấy là một loạt những điều “Tôi không biết”, anh ấy cần phải đáp ứng được điều kiện.

Một số người coi thường những mối quan hệ “chiến lợi phẩm” như vậy. Họ có thể nói (chính xác), tiền bạc không thể tạo ra hạnh phúc thực sự. Đủ hợp lý. Nhưng một tỷ phú có thể có cùng khả năng hỗ trợ tinh thần, sự tận tâm, thấu hiểu, kiên nhẫn, khả năng lắng nghe và tất cả những đặc điểm khác của một người vợ/chồng thành công.

Chúng ta không nên lên án những người giàu chỉ vì họ giàu. Một số người bình thường nhất trên thế giới trở nên rất giàu có nhờ sự chăm chỉ và kiên trì của chính họ hoặc trong nhiều trường hợp, may mắn sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Rất nhiều những người siêu giàu chi tiêu sự giàu có của họ để làm điều tốt, không ăn trứng cá muối vào bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Nhưng họ chắc chắn cũng thích những gì tiền có thể mua được. Đối với Eliza, cô ấy không phải miếng thịt của ai cả. Cô ấy biết Higgins có nhiều thứ để chia sẻ hơn là chọn lựa thích hợp.

Kể cả khi các cặp vợ chồng sắp cưới Peter đều có thu nhập tương đương nhau, thì tốt nhất là người có thu nhập thấp nên chuyên tâm vào việc nuôi dạy trẻ và người có thu nhập cao nên chuyên tâm đi làm.

Sự phân chia truyền thống của việc để một bên vợ hoặc chồng nuôi con trong khi người kia đi kiếm tiền có thể là tối ưu về mặt tài chính (mặc dù chắc chắn không có lý do kinh tế nào khiến sự phân chia đó dựa theo giới tính truyền thống trong thế giới hiện đại), trường hợp đặc biệt khi con cái còn nhỏ, do chi phí chăm sóc trẻ cao.

Thật vậy, đối với nhiều người lao động Mỹ, chi phí chăm sóc con cái cao hơn thu nhập họ có thể kiếm được sau thuế. Do đó, nếu bạn đang rao bán bản thân mình như một người nuôi con toàn thời gian thì những gì bạn kiếm được có thể tạo ra chút khác biệt đối với khả năng tiêu thụ hôn nhân của bạn. Trong trường hợp này, bạn có thể có cơ hội tốt để kết hôn với người giàu có hơn cũng như kết hôn với người kém hơn.

Kết luận: Nếu bạn đang đi tìm một người để về chung sống hoặc một người vợ/chồng thì bạn nên lấy người kiếm được nhiều tiền hơn bạn. Đúng vậy, bạn có ít thu nhập hơn, nhưng điều đó có thể không quan trọng trong mắt người khác. Sự quyến rũ, thông thái, giọng Cockney, sự lanh lợi, hợp tính, sự dí dỏm, tài năng, sở thích và nhiều thứ khác của bạn có thể khiến bạn trở nên hoàn hảo đối với người mà bạn vô cùng yêu mến - và không chỉ vì tiền của họ.