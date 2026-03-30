Vũ khí mới của Webtoon

Nền tảng sáng tạo Canvas của Webtoon đã được bổ sung tính năng bản địa hóa 7 ngôn ngữ với AI để giúp các họa sĩ manga tiếp cận khán giả toàn cầu, theo Techbuzz.

Tác giả webtoon "True Beauty Yaongyi" (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh với người hâm mộ tại Amazing Festival ở Paris. Ảnh: Naver Webtoon.

Webtoon, nền tảng truyện tranh kỹ thuật số với hơn 170 triệu người dùng hàng tháng, vừa trao cho các họa sĩ truyện tranh một vũ khí AI mới để tiếp cận khán giả quốc tế.

Chiến lược bản địa hóa bằng AI

Theo đó, nền tảng Canvas, nơi lưu trữ hàng nghìn truyện tranh và manga do người dùng tải lên, đang được nâng cấp với các công cụ dịch thuật AI. Các họa sĩ hiện có thể chuyển ngữ tác phẩm sang 7 ngôn ngữ mới gần như ngay lập tức, trong khi không tạo thêm gánh nặng chi phí cho họ.

Với động thái này, Webtoon đang đặt cược rằng AI có thể giải quyết một trong những vấn đề nan giải lớn nhất của các tác giả độc lập, đó là hạn chế về chi phí và sự khó khăn khi vươn ra toàn cầu. Thị trường truyện tranh và webtoon đang rất cạnh tranh và việc nổi tiếng ở các thị trường mới như Thái Lan hay Đức cũng quan trọng không kém việc thành danh ở Mỹ.

Đáng chú ý, thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Trong khi các nền tảng nội dung khác như YouTube và TikTok cũng đang chạy đua để thu hút người sáng tạo nội dung bằng việc triển khai các công cụ sản xuất và kiếm tiền tốt hơn, Webtoon nhắm đến nhóm nhỏ các họa sĩ truyện tranh không đủ khả năng chi trả cho dịch vụ bản địa hóa và chuyển ngữ truyền thống.

Dịch thuật chuyên nghiệp có giá từ 0,1- 0,3 USD /từ, mức giá ngoài tầm với của hầu hết tác giả độc lập. Các công cụ mới của Webtoon đã hoàn toàn thay đổi điều đó.

Hiện tại, công nghệ AI của Webtoon không chỉ giúp các họa sĩ dịch nội dung văn bản mà còn có thể nhận biết ngữ cảnh, hiểu được nhịp điệu truyện tranh và dòng chảy hội thoại. Webtoon cũng đang kết hợp công cụ dịch thuật mới này với tính năng phân tích chính các họa sĩ để tìm ra họ sẽ phù hợp với thị trường nào, từ đó triển khai các tính năng kiếm tiền mới hiệu quả.

Đây là một cách tiếp cận toàn diện. Webtoon hiểu rằng việc vươn ra toàn cầu không chỉ đơn thuần là dịch thuật mà còn là hiểu và phục vụ các đối tượng khán giả mới.

Webtoon cùng nhiều bên đang chạy đua cung cấp cho các nhà sáng tạo nhiều công cụ mới để tăng khả năng tiếp cận khán giả. Ảnh: Screen Rant.

AI định hình ngành công nghiệp sáng tạo

Động thái của Webtoon tạo áp lực lên các nền tảng cạnh tranh như Tapas và nhà xuất bản truyện tranh truyền thống, những đơn vị chậm hơn trong việc áp dụng AI. Trong khi một số tác giả lo ngại AI sẽ thay thế người dịch, Webtoon lại coi công nghệ này như một chiến lược cho phép họa sĩ độc lập cạnh tranh được với các studio sáng tạo lớn có nguồn nhân sự bản địa hóa chuyên nghiệp.

Bối cảnh rộng hơn ở đây là cách AI đang định hình lại nền kinh tế sáng tạo. Những việc trước đây cần phải thuê người dịch, biên tập viên và chuyên gia bản địa hóa giờ đây có thể được thực hiện chỉ với vài cú nhấp chuột.

Sự tiện lợi mới giúp giảm rào cản gia nhập thị trường, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh gay gắt hơn. Các nền tảng sáng tạo hiện phải cạnh tranh gay gắt hơn để thu hút sự chú ý của khán giả trên mọi thị trường.

Substack đã thêm tính năng trợ lý viết bài bằng AI, Spotify đang thử nghiệm bản dịch podcast do AI tạo ra, và giờ đây Webtoon đang đưa công cụ AI bản địa hóa vào sáng tác truyện tranh. Tất cả đang chạy đua cung cấp cho các nhà sáng tạo nhiều công cụ mới để tăng khả năng tiếp cận khán giả.

Công ty mẹ của Webtoon là Naver đã và đang đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng AI và máy học, cũng như hướng tới triển khai các bước tiến với công cụ Canvas để sản xuất và bản địa hóa nội dung tự động. Naver đã niêm yết cổ phiếu vào năm 2024 và đang chịu áp lực phải chứng minh các chiến lược tăng trưởng vượt ra ngoài thị trường cốt lõi Hàn Quốc.

Liệu chất lượng của các bản chuyển ngữ tự động có sánh được với bản dịch của con người hay không vẫn còn phải chờ xem, nhưng đối với những tác giả hiện chưa có độc giả nào ở thị trường Pháp hoặc Thái Lan, việc có sự hỗ trợ của AI, dù chưa hoàn hảo, cũng mang lại lợi ích to lớn.