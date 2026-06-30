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Thể thao World Cup 2026

HLV Nhật Bản nói gì sau thất bại?

  • Thứ ba, 30/6/2026 14:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Hajime Moriyasu gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau khi Nhật Bản thua Brazil 1-2 thuộc vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6.

HLV Moriyasu nhận hết trách nhiệm sau thất bại của tuyển Nhật Bản.

Phát biểu sau trận, chiến lược gia 57 tuổi thất vọng: "Tôi thật sự lấy làm tiếc vì không thể mang đến chiến thắng cho người hâm mộ. Với tư cách HLV trưởng, tôi cảm thấy trách nhiệm thuộc về mình và gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả".

"Tôi muốn cảm ơn những người hâm mộ đến sân ở Houston để cổ vũ đội tuyển. Tôi cũng biết rất nhiều người tại Nhật Bản và khắp nơi trên thế giới thức khuya theo dõi trận đấu qua truyền hình và các nền tảng trực tuyến. Sự ủng hộ của họ có ý nghĩa cực lớn đối với chúng tôi", ông Moriyasu nói thêm.

Ông Moriyasu thừa nhận việc phải dừng bước ngay vòng knock-out là điều rất đau đớn. Dù vậy, ông khẳng định các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng và không có gì phải hối tiếc về tinh thần thi đấu.

"Đây là kết quả khó chấp nhận, nhưng các cầu thủ cống hiến những gì mình có. Họ luôn nỗ lực mỗi ngày và thi đấu với tinh thần tuyệt vời. Ban huấn luyện cùng toàn bộ đội ngũ hỗ trợ cũng làm việc hết mình. Chúng tôi rất thất vọng, nhưng sẽ chấp nhận kết quả này và biến nó thành động lực để trở lại mạnh mẽ hơn trong tương lai".

Thất bại trước Brazil cũng đánh dấu lần thứ 5 trong lịch sử Nhật Bản dừng bước ngay ở trận đấu đầu tiên của giai đoạn knock-out World Cup.

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Minh Nghi

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