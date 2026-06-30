Fan Brazil an ủi CĐV Nhật Bản bật khóc

Giữa nỗi đau thất bại phút 90+6, hình ảnh cổ động viên Nhật Bản bật khóc và được các đối thủ Brazil vây quanh vỗ về tạo nên khoảnh khắc nhân văn nhất World Cup 2026.

Cổ động viên Nhật Bản khóc sau khi đội nhà bị loại.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc trận đấu giữa Nhật Bản và Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026 sáng 30/6 vang lên, một hình ảnh đầy xúc động được lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội.

Giữa rừng áo vàng xanh đang ăn mừng cuồng nhiệt, các cổ động viên Brazil chủ động tiến lại gần, an ủi và dành những lời động viên cho một người hâm mộ Nhật Bản đang gục ngã vì tiếc nuối.

Hành động kể trên diễn ra trong bối cảnh đại diện châu Á vừa trải qua một kịch bản nghiệt ngã nhất của bóng đá. Sau khi kiên cường cầm hòa đối thủ 1-1 suốt thời gian thi đấu chính thức, "Samurai xanh" bất ngờ để thủng lưới ở phút 90+6 bởi bàn thắng của Gabriel Martinelli, dẫn đến kết quả thua chung cuộc 1-2.

Cổ động viên Nhật Bản được người hâm mộ Brazil an ủi. Ảnh: X

Hình ảnh này trái ngược với một người hâm mộ khác bị đối thủ phấn khích hò hét, quấn cờ Brazil vào người và liên tục trêu chọc. Dẫu vậy, anh không hề phản kháng hay làm bất cứ hành động nào đáp trả mà chỉ chấp nhận nỗi đau.

Về phía tuyển Nhật Bản, trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hajime Moriyasu cũng gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ. Trước khi giải đấu trên đất Bắc Mỹ diễn ra, ông cùng các học trò thậm chí còn đặt mục tiêu vô địch.

Trận thua Brazil cũng đánh dấu lần thứ 5 trong lịch sử Nhật Bản dừng bước ngay ở vòng đầu của giai đoạn knock-out World Cup. Như vậy, châu Á chỉ còn duy nhất một đại diện tại World Cup 2026 là đội tuyển Australia.

CĐV Nhật Bản đau đớn, gào thét giữa đám đông fan Brazil viral khắp MXH Cảnh tượng thanh niên Nhật Bản đứng giữa vòng vây fan bóng đá Brazil, với biểu cảm đau khổ khi "Samurai xanh" gục ngã trước Selecao ở vòng 1/16 được chia sẻ khắp mạng xã hội.