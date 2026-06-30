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Thể thao World Cup 2026

Bức ảnh sao Brazil ăn mừng gợi nhớ Pele lan truyền chóng mặt

  • Thứ ba, 30/6/2026 21:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Màn ăn mừng đầy cảm xúc của Rayan sau bàn thắng quyết định trước Nhật Bản bất ngờ tạo nên bức ảnh lan truyền khắp mạng xã hội và khiến nhiều người liên tưởng đến huyền thoại Pele.

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Màn ăn mừng được mô tả là "đầy hào quang" của Rayan. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 30/6, sau chiến thắng ngược dòng 2-1 của Brazil trước Nhật Bản ở vòng 1/16 World Cup 2026, cái tên Gabriel Martinelli được nhắc đến nhiều nhờ bàn thắng quyết định ở phút bù giờ.

Tuy nhiên, một nhân vật khác cũng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội là Rayan với khoảnh khắc ăn mừng được người hâm mộ gọi là "đầy hào quang".

Rayan chính là người khởi nguồn cho pha lập công quyết định. Tiền đạo trẻ cướp bóng bên cánh phải rồi chuyền cho Bruno Guimaraes. Tiền vệ này thực hiện đường kiến tạo thứ tư tại World Cup để Martinelli dứt điểm hạ thủ môn Nhật Bản, mang về chiến thắng cho Brazil.

Sau khi bóng đi vào lưới, Rayan chạy về phía khán đài để chia vui cùng người hâm mộ. Vì đứng khá xa các đồng đội nên anh đến khu vực ăn mừng muộn hơn. Để nhập vào vòng vây của toàn đội, cầu thủ khoác áo số 26 trèo lên bảng quảng cáo ngay trước khu vực có hàng chục phóng viên ảnh tác nghiệp.

Chính khoảnh khắc đó đã tạo nên bức hình gây sốt. Rayan chống tay lên bảng quảng cáo, lần lượt vịn vào Fabinho rồi Leo Pereira, đồng thời giơ cao hai cánh tay giữa vòng vây đồng đội và các tay máy. Hình ảnh này nhanh chóng được chính Rayan sử dụng làm ảnh đại diện trên mạng xã hội.

Bức ảnh lập tức tạo nên làn sóng chia sẻ mạnh mẽ. Nhiều CĐV cho rằng tư thế ăn mừng của Rayan gợi nhớ đến hình ảnh huyền thoại Pele được đồng đội tung hô sau chức vô địch World Cup 1970.

Một số bình luận nổi bật viết: "Hào quang quá lớn", "Bức ảnh này khiến tôi nhớ đến Pele" hay "Điều tôi thích ở Rayan là mọi thứ diễn ra rất tự nhiên, không hề gượng ép". Khoảnh khắc ấy trở thành một trong những hình ảnh được nhắc đến nhiều nhất sau chiến thắng của Brazil trước Nhật Bản.

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Đào Trần

Brazil Nhật Bản tuyển Brazil World Cup 2026 Rayan Pele

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