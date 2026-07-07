Chiếc giày rách của sao Bồ Đào Nha gây chú ý

Nhiều CĐV đặt dấu hỏi về việc tiền vệ Pedro Neto chủ động sử dụng đôi giày được khoét phần gót trong trận đấu với Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2026 rạng sáng 7/7.

Đôi giày bị rách phần gót của Neto gây chú ý.

Ở giữa hiệp một trận đấu trên sân Dallas (Mỹ) rạng sáng 7/7, Neto buộc phải thay chiếc giày bên chân phải sau một pha va chạm mạnh, khiến nhiều người lầm tưởng đôi giày ban đầu bị rách. Tuy nhiên, điều gây bất ngờ là chiếc giày mới mà Neto mang vào vẫn xuất hiện một lỗ hở lớn ở phần gót, khiến khán giả và giới truyền thông đặt ra nhiều câu hỏi.

Ban đầu, không ít ý kiến cho rằng chiếc giày của Neto bị hỏng trong quá trình thi đấu. Thế nhưng, những hình ảnh cận cảnh cùng các nguồn tin sau trận đã làm sáng tỏ sự việc.

Theo Movistar, lỗ hở ở phần gót không phải do hư hỏng mà được tạo ra có chủ đích nhằm giảm áp lực lên gót chân và hạn chế cảm giác đau khi vận động với cường độ cao.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Neto sử dụng kiểu giày đặc biệt này. Cầu thủ 26 tuổi mang mẫu giày được khoét phần gót trong suốt hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 như một biện pháp hỗ trợ thể trạng, giúp anh thi đấu thoải mái hơn dù gặp vấn đề ở vùng gót chân.

Việc Neto đổi sang đôi giày khác nhưng vẫn giữ nguyên phần gót được khoét càng cho thấy đây là lựa chọn có chủ đích, chứ không phải sự cố phát sinh trong trận đấu. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành chủ đề bàn luận của người hâm mộ.

Highlights Bồ Đào Nha 2-1 Croatia Sáng 3/7, Bồ Đào Nha có màn lội ngược dòng ngoạn mục đánh bại Croatia với tỷ số 2-1 để đi tiếp vào vòng 16 đội World Cup 2026.