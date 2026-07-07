Kỷ lục buồn của Ronaldo trong ngày chia tay World Cup 2026

Cristiano Ronaldo có màn trình diễn nhạt nhòa khi Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026.

Ronaldo và Bồ Đào Nha bị loại khỏi World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 chính thức khép lại sau thất bại tối thiểu trước Tây Ban Nha. Trong ngày đội bóng của HLV Roberto Martinez bất lực trước hàng thủ đối phương, Cristiano Ronaldo cũng không thể tạo nên khác biệt.

Đá trọn vẹn 90 phút, thủ quân Bồ Đào Nha chỉ tung ra 3 cú dứt điểm, đạt tổng chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 0,28. Hai trong ba cú sút của anh đi trúng đích, nhưng đều xuất hiện trong hiệp một và không đủ độ khó để đánh bại thủ môn Tây Ban Nha.

Sau giờ nghỉ, Ronaldo gần như mất hút trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của đối thủ. Tiền đạo 41 tuổi không tạo ra thêm cơ hội đáng kể nào, trong khi Bồ Đào Nha cũng thiếu ý tưởng để xuyên thủng hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ.

Việc bị loại cũng khép lại một kỳ World Cup đáng quên với cá nhân Ronaldo. Theo Opta, anh gây chú ý với thống kê không mong muốn khi tung ra 17 cú sút tại giải mà không tạo ra bất kỳ cơ hội nào cho đồng đội. Đây là con số cao nhất từng được ghi nhận tại một kỳ World Cup kể từ năm 1966.

Dù vẫn là điểm tựa tinh thần và luôn thi đấu đầy quyết tâm, Ronaldo không còn duy trì được tầm ảnh hưởng như ở thời kỳ đỉnh cao. Trước một Tây Ban Nha kiểm soát thế trận và chơi kỷ luật, siêu sao người Bồ Đào Nha gần như bị cô lập trong phần lớn thời gian trên sân.

Thất bại 0-1 không chỉ khiến Bồ Đào Nha lỡ hẹn với tứ kết mà còn để lại nhiều dấu hỏi về tương lai của Ronaldo trong màu áo đội tuyển quốc gia, khi World Cup 2026 nhiều khả năng là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Ronaldo 'gây sự' với phóng viên ở World Cup Rạng sáng 6/7, Cristiano Ronaldo đã có buổi phỏng vấn đáng chú ý trước trận đấu với Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026.