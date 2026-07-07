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Thể thao World Cup 2026

Ronaldo thua nhiều nhất lịch sử World Cup

  • Thứ ba, 7/7/2026 04:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cristiano Ronaldo cân bằng kỷ lục cầu thủ thua nhiều trận nhất lịch sử World Cup (8 trận) sau khi Bồ Đào Nha dừng bước ở vòng 1/8.

Thêm một kỷ lục buồn của Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/7, hành trình của Bồ Đào Nha tại World Cup 2026 khép lại sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8. Thất bại này đưa siêu sao 41 tuổi chạm đến một cột mốc không ai mong muốn. Theo thống kê từ OptaJean, Ronaldo đã có trận thua thứ 8 tại các kỳ World Cup, qua đó cân bằng kỷ lục cầu thủ nhận nhiều thất bại nhất lịch sử giải đấu.

Trước Ronaldo, chỉ Mathew Leckie (Australia), Son Heung-min (Hàn Quốc), Antonio Carbajal (Mexico) và HLV Hong Myung-bo (thời còn thi đấu cho tuyển Hàn Quốc) từng trải qua 8 thất bại ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Trận thua Tây Ban Nha để lại nhiều tiếc nuối với Cristiano Ronaldo, người gần như không tạo được dấu ấn nào trong suốt 90 phút trên sân. Đội trưởng Bồ Đào Nha thi đấu trọn vẹn cả trận nhưng chỉ tung 2 cú sút trúng đích và không thể giúp đội nhà tìm được bàn gỡ. Trước đội hình chơi chặt chẽ của Tây Ban Nha, Ronaldo thường xuyên rơi vào thế bị cô lập, thiếu khoảng trống để phát huy khả năng dứt điểm.

Đây cũng có thể là lần cuối người hâm mộ chứng kiến Ronaldo góp mặt tại World Cup. Sau tiếng còi mãn cuộc, thay vì bật khóc, thủ quân Bồ Đào Nha lặng lẽ đứng giữa sân, hướng ánh mắt về bốn phía khán đài với vẻ trầm tư.

Bất chấp màn trình diễn mờ nhạt và cột mốc buồn, Ronaldo vẫn nhận được nhiều lời động viên từ người hâm mộ trên mạng xã hội. Không ít ý kiến khẳng định anh vẫn là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Bồ Đào Nha, đồng thời gửi lời tri ân đến hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của anh tại 6 kỳ World Cup.

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Đào Trần

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