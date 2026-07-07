Ronaldo chết lặng

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Rạng sáng 7/7, Bồ Đào Nha thua 0-1 trước Tây Ban Nha và dừng chân ở vòng 16 đội World Cup 2026. Dù sở hữu đội hình đắt giá và được xem là ứng viên vô địch, Ronaldo và đồng đội lại gây thất vọng lớn.
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Nỗi thất vọng thể hiện rõ trên gương mặt của Ronaldo. Siêu sao 41 tuổi được xếp đá chính nhưng không thể mang về pha lập công cho Bồ Đào Nha.
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Tây Ban Nha không cắt cử bất kỳ hậu vệ nào theo sát Ronaldo. Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự chặt chẽ của "La Roja" khiến CR7 không có nhiều cơ hội nhận bóng trong vùng cấm ở hầu hết thời gian thi đấu.
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Ronaldo hoạt động nỗ lực, có thời điểm lùi về tận giữa sân để nhận bóng và triển khai lối chơi. Tuy nhiên, CR7 không thể mang lại yếu tố quan trọng nhất là bàn thắng cho đội nhà.
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Ở các tình huống không chiến, Ronaldo cũng gặp nhiều khó khăn khi bị Aymeric Laporte kèm cặp. Dù vậy, cũng phải xem xét việc những quả tạt từ hai cánh của Bồ Đào Nha phần lớn đều không đến đúng vị trí của CR7.
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Ronaldo khép lại kỳ World Cup 2026 với 3 bàn thắng, trong đó có một pha lập công vào lưới Croatia ở vòng 32 đội và cú đúp trước Uzbekistan tại vòng bảng.
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Trước trận gặp Tây Ban Nha, Ronaldo xác nhận World Cup 2026 là giải đấu cuối cùng của anh ở tuyển quốc gia. Dù lập kỷ lục về số lần góp mặt tại World Cup (6 lần), CR7 vẫn chưa thể chinh phục cúp vàng, danh hiệu hiếm hoi còn thiếu trong sự nghiệp.
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Ronaldo để ngỏ khả năng góp mặt tại Euro 2028, giải đấu mà anh sẽ cán mốc 43 tuổi nếu tham dự.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.