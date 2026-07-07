Ronaldo chết lặng

Ở các tình huống không chiến, Ronaldo cũng gặp nhiều khó khăn khi bị Aymeric Laporte kèm cặp. Dù vậy, cũng phải xem xét việc những quả tạt từ hai cánh của Bồ Đào Nha phần lớn đều không đến đúng vị trí của CR7.