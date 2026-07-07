Cristiano Ronaldo không còn là lời giải tối ưu cho Bồ Đào Nha, và thất bại trước Tây Ban Nha cho thấy chu kỳ của anh ở đội tuyển cần được khép lại.

Bồ Đào Nha dừng bước trong trận đấu mà những lựa chọn từ ghế dự bị tạo ra khác biệt.

"Cristiano Ronaldo: Chúng tôi không muốn vùi dập anh, nhưng đủ rồi", nhà báo Francisco Vaz de Miranda đặt dòng tít trong bài bình luận trên A Bola.

Bồ Đào Nha rời World Cup 2026 sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha, trong một trận đấu mà vấn đề không chỉ nằm ở bàn thua phút bù giờ. Thất bại ấy phơi bày một thực tế kéo dài suốt nhiều năm: đội tuyển sở hữu rất nhiều cá nhân chất lượng, nhưng vẫn vận hành thiếu thuyết phục khi bước vào những trận đấu lớn.

Martinez trả giá vì không dám thay đổi

HLV Roberto Martinez là người phải chịu trách nhiệm lớn nhất. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha lựa chọn như một phương án an toàn, mềm mỏng và ít tạo sóng gió.

Tuy nhiên, bóng đá đỉnh cao không chỉ cần sự ngoại giao. Nó cần những quyết định mạnh tay, đặc biệt trong thời điểm trận đấu đi đến ranh giới sống còn.

Trước Tây Ban Nha, Martinez một lần nữa cho thấy sự rụt rè ấy. Khi Bồ Đào Nha liên tục bị đẩy lùi trong hiệp hai, ông vẫn không tung Gonçalo Ramos vào sân.

Đây là lựa chọn khó hiểu, nhất là khi Ramos từng chứng minh khả năng tạo khác biệt trong những khoảnh khắc then chốt. Ở một trận đấu mà Bồ Đào Nha cần thay đổi đặc tính hàng công, Martinez lại giữ nguyên cấu trúc cũ và tiếp tục đặt niềm tin vào Cristiano Ronaldo đến tận phút cuối.

Ronaldo không phải nguyên nhân duy nhất khiến Bồ Đào Nha thất bại. Nhưng việc anh phải đá trọn trận là biểu hiện rõ nhất cho sự lệ thuộc của đội tuyển vào một biểu tượng đã đi qua đỉnh cao.

Ở tuổi này, Ronaldo vẫn có thể tạo ra giá trị trong những thời điểm nhất định. Vấn đề là Bồ Đào Nha không thể tiếp tục chơi như thể anh vẫn là trung tâm tuyệt đối của mọi kế hoạch.

Khi Bồ Đào Nha cần một số 9 mới, Martinez vẫn không gọi Gonçalo Ramos.

Câu chuyện càng trở nên đáng tiếc khi Bồ Đào Nha có trong tay một thế hệ giàu chất lượng. Hàng tiền vệ với những Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva hay các phương án tấn công như Rafael Leão, João Félix, Gonçalo Ramos đủ sức tạo nên một đội bóng linh hoạt, hiện đại và khó lường hơn. Nhưng dưới thời Martinez, đội tuyển nhiều lần chơi dưới mức kỳ vọng.

Sau 5 trận ở World Cup, Bồ Đào Nha có ít nhất hai màn trình diễn gây thất vọng trước Congo và Colombia. Đó không còn là tai nạn đơn lẻ, mà là dấu hiệu của một hệ thống chưa bao giờ thật sự trơn tru.

Nếu Bồ Đào Nha thắng Colombia, họ có thể tránh Tây Ban Nha ở vòng 16 đội và bước vào nhánh đấu dễ thở hơn. Nhưng chính sự nhạt nhòa ở vòng bảng khiến họ tự đẩy mình vào thế khó.

Vì thế, lập luận rằng thua Tây Ban Nha không có gì đáng xấu hổ vì đối thủ là nhà vô địch châu Âu chỉ đúng một phần. Vấn đề không nằm ở việc Bồ Đào Nha bị loại bởi ai, mà nằm ở cách họ tự đặt mình vào tình thế đó.

Ronaldo không thể là trung tâm mãi mãi

Ronaldo từng là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá Bồ Đào Nha. Không ai có thể phủ nhận những gì anh đã làm cho đội tuyển trong hơn hai thập kỷ. Nhưng chính vì tầm vóc ấy, cuộc chia tay với vai trò trung tâm càng trở nên khó khăn.

Ronaldo từng nói rằng người ta cố “vùi dập” anh suốt 23 năm qua. Nhưng câu chuyện hiện tại không còn là việc chỉ trích hay phủ nhận di sản của anh. Không ai cần “vùi dập” Ronaldo. Vấn đề đơn giản hơn: đã đến lúc Bồ Đào Nha phải bước tiếp.

Thất bại trước Tây Ban Nha cho thấy Bồ Đào Nha cần nhiều hơn những tên tuổi lớn.

Một đội tuyển lớn không thể mãi vận hành quanh cái tôi và vị thế của một cá nhân, dù cá nhân đó vĩ đại đến đâu. Ronaldo có thể vẫn hữu ích nếu được sử dụng đúng vai trò, đúng thời điểm và đúng bối cảnh. Nhưng anh khó có thể là phương án mặc định cho mọi trận đấu, càng không nên là cầu thủ bất khả xâm phạm trong những trận knock-out căng thẳng.

Điều khiến Bồ Đào Nha bị đặt dấu hỏi không phải là Ronaldo còn khát khao hay không. Anh vẫn chiến đấu, vẫn muốn ghi bàn, vẫn muốn dẫn dắt đội tuyển. Nhưng khát khao không đồng nghĩa với hiệu quả. Khi trận đấu cần tốc độ, khả năng pressing, những pha di chuyển liên tục và sự linh hoạt trong tấn công, Bồ Đào Nha cần một số 9 khác.

Đó là lý do việc Martinez không rút Ronaldo trở thành chi tiết gây tranh cãi nhất. Trong 20 phút cuối, Bồ Đào Nha cần một cú hích từ ghế dự bị. Họ cần một tiền đạo có thể kéo giãn hàng thủ Tây Ban Nha, tạo áp lực mới và mở ra những khoảng trống khác. Nhưng sự thay đổi ấy không đến.

Nếu Jorge Jesus thật sự tiếp quản đội tuyển như những thông tin tại Bồ Đào Nha đề cập, ông sẽ nhận một nhiệm vụ rất khó: cải tổ một tập thể giàu tài năng nhưng bị mắc kẹt trong những thói quen cũ. Sự thay đổi không chỉ nằm trên băng ghế huấn luyện. Nó còn phải diễn ra trên sân, nơi Ronaldo không thể tiếp tục là trung tâm tuyệt đối.

Bồ Đào Nha cần chuyển từ lời nói sang hành động. Họ không thể mãi tự nhận mình sở hữu thế hệ hay nhất lịch sử, rồi lại bước vào các giải lớn với sự dè dặt, thiếu bản lĩnh và phụ thuộc vào quá khứ. Thế hệ của Figo, Deco, Ricardo Carvalho, Maniche hay Nuno Gomes từng không cần nhiều mỹ từ để chứng minh giá trị. Họ làm điều đó bằng màn trình diễn ở sân chơi lớn.

Ronaldo xứng đáng được tôn trọng. Nhưng tôn trọng không có nghĩa là níu kéo bằng mọi giá. Đôi khi, cách đẹp nhất để bảo vệ di sản của một huyền thoại là thừa nhận rằng chu kỳ của anh đã đi đến hồi kết.

Bồ Đào Nha có thể thua Tây Ban Nha vì một khoảnh khắc của Merino. Nhưng thất bại lớn hơn đã bắt đầu từ trước đó, khi đội tuyển không đủ dũng cảm để tự giải phóng mình khỏi sự lệ thuộc vào Ronaldo.