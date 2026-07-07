Phản ứng dữ dội của Ronaldo

Ngay sau bàn thua trước Tây Ban Nha sáng 7/7, Cristiano Ronaldo liên tục gào thét và hối thúc đồng đội chiến đấu đến cùng.

Ronaldo gào thét sau bàn thua.

Phút 90+1 trên sân Dallas, Mikel Merino bứt tốc xâm nhập vùng cấm rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Diogo Costa, đưa Tây Ban Nha vượt lên dẫn trước. Trong khi các cầu thủ "La Roja" vỡ òa ăn mừng, máy quay lập tức hướng về Ronaldo. Anh để lộ gương mặt thất thần khi giấc mơ World Cup đứng trước nguy cơ tan vỡ.

Tuy nhiên, thay vì đứng chết lặng, đội trưởng Bồ Đào Nha lập tức phản ứng đầy quyết liệt. Ronaldo liên tục vung tay, lớn tiếng hò hét và ra hiệu thúc giục các đồng đội nhanh chóng dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Những cử chỉ mạnh mẽ cho thấy anh chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, dù thời gian còn lại của trận đấu không nhiều.

Phản ứng của Ronaldo nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người hâm mộ cho rằng đó là hình ảnh thể hiện rõ khát khao chiến thắng và tinh thần không bỏ cuộc vốn làm nên tên tuổi của chân sút huyền thoại trong suốt hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao.

Dù CR7 cùng các đồng đội dốc toàn lực trong những phút cuối, Bồ Đào Nha vẫn không thể lật ngược tình thế. Tiếng còi mãn cuộc chính thức khép lại hành trình của họ tại World Cup 2026, đồng thời đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp World Cup kéo dài 6 kỳ liên tiếp của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Sau World Cup 2026, siêu sao 41 tuổi cũng xác nhận sẽ không tham dự thêm kỳ Cúp thế giới nào nữa. Trong khi đó, Tây Ban Nha sẽ chạm trán Bỉ hoặc Mỹ ở tứ kết vào ngày 11/7.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.