Chương cuối dở dang của Ronaldo

Cristiano Ronaldo khép lại hành trình World Cup bằng thất bại trước Tây Ban Nha rạng sáng 7/7, để lại một di sản đồ sộ nhưng cũng là giấc mơ lớn nhất chưa bao giờ thành hiện thực.

Bốn ngày trước, Cristiano Ronaldo bước vào sân với hy vọng níu giữ thêm một chương cuối cùng trong sự nghiệp World Cup và giành chiến thắng trước Croatia.

Ronaldo mang theo hy vọng đến với kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. Ảnh: Reuters.

Hôm nay, sau thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8, anh lặng lẽ rời Atlanta, xác nhận World Cup 2026 là kỳ World Cup cuối cùng của đời mình.

Hành trình cuối cùng không đến đích

Không còn những giọt nước mắt dữ dội như sau các thất bại trước đây, chỉ còn ánh mắt xa xăm của một huyền thoại hiểu rằng thời gian cuối cùng cũng đã thắng mình.

Thất bại trước Tây Ban Nha không chỉ khép lại hành trình của Bồ Đào Nha, mà còn khép lại một trong những hành trình vĩ đại nhất lịch sử World Cup.

Ronaldo ra sân lần thứ 27 tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, con số chỉ kém Lionel Messi. Anh ghi 11 bàn sau sáu kỳ World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Bồ Đào Nha nào từng làm được và là người đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở sáu kỳ World Cup liên tiếp.

Thế nhưng, chiếc cúp vàng vẫn là khoảng trống duy nhất trong bộ sưu tập đồ sộ của CR7. Ở tuổi 41, Ronaldo không còn là cỗ máy bùng nổ như gần hai thập kỷ trước.

Ronaldo vẫn tạo ra hai cú sút trúng đích trong hiệp một trước Tây Ban Nha, trở thành cầu thủ đầu tiên buộc Unai Simon phải cản phá trong hiệp một ở World Cup 2026. Nhưng ngoài ba pha dứt điểm ấy, tiền đạo số 7 gần như bị cô lập trong hệ thống tấn công bế tắc của HLV Roberto Martinez.

Thất bại trước Tây Ban Nha đã khép lại hành trình của Ronaldo ở World Cup. Ảnh: Reuters.

Để rồi, bàn thắng muộn của Mikel Merino không chỉ loại Bồ Đào Nha mà còn đặt dấu chấm hết cho giấc mơ World Cup của Ronaldo. Sau trận, mọi ống kính đều hướng về đội trưởng Bồ Đào Nha. Người hâm mộ chờ một khoảnh khắc cảm xúc quen thuộc, nhưng Ronaldo chỉ đứng lặng giữa sân.

Không lâu sau, ở phòng họp báo, anh xác nhận: "Đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Tôi buồn, nhưng ra về với lương tâm thanh thản vì đã cống hiến tất cả".

Lời tạm biệt của huyền thoại

Lời chia tay đó chính thức khép lại hành trình kéo dài suốt 20 năm, bắt đầu từ World Cup 2006 tại Đức. Trong khoảng thời gian ấy, Ronaldo liên tục thay đổi để thích nghi với bóng đá hiện đại. Từ một cầu thủ chạy cánh đầy tốc độ, anh trở thành cỗ máy săn bàn, rồi chuyển mình thành trung phong giàu kinh nghiệm khi tuổi tác bào mòn thể lực.

Sự bền bỉ giúp anh lập hàng loạt cột mốc tưởng chừng bất khả xâm phạm. Ronaldo sở hữu 233 trận cho đội tuyển quốc gia và 146 bàn thắng, đều là những kỷ lục của bóng đá nam thế giới. Sáu lần dự World Cup cũng là thành tích chỉ rất ít cầu thủ có thể chạm tới.

Ronaldo rời giải trong nước mắt. Ảnh: Reuters.

Dĩ nhiên, những tranh luận sẽ còn tiếp diễn. Nhiều ý kiến cho rằng Bồ Đào Nha đáng ra phải trẻ hóa đội hình sớm hơn, hoặc Roberto Martinez cần mạnh dạn để Ronaldo ngồi dự bị. Những câu hỏi ấy sẽ còn được mổ xẻ trong nhiều tháng tới.

Nhưng giữa mọi tranh cãi, giá trị mà Ronaldo để lại cho bóng đá Bồ Đào Nha là điều không thể phủ nhận. Anh cùng một đội tuyển từng chỉ là hiện tượng thành nhà vô địch châu Âu, vô địch UEFA Nations League và trở thành tập thể luôn được xếp vào nhóm ứng viên ở các giải đấu lớn.

World Cup cuối cùng kết thúc không có chiếc cúp vàng, nhưng cũng không làm lu mờ sự nghiệp của Ronaldo. Di sản của anh không nằm ở một trận thua hay một danh hiệu còn thiếu, mà ở cách anh duy trì đẳng cấp đỉnh cao suốt hơn hai thập kỷ.

Một kỷ nguyên đã khép lại. Và có lẽ, cũng như chính Ronaldo thừa nhận, đã đến lúc Bồ Đào Nha bước tiếp trên hành trình mới, còn người đội trưởng huyền thoại sẽ được nhớ đến như một trong những biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử World Cup, dù chưa một lần chạm tay vào vinh quang mà anh khao khát nhất.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.