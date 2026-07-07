Ronaldo: 'Vô địch EURO ngang World Cup'

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Cristiano Ronaldo lên tiếng sau thất bại của Bồ Đào Nha.
Tại Dallas, sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup 2026, thủ quân Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.
Dù "Selecao châu Âu" bị loại sau khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu 0-1, CR7 vẫn tự hào về những thành tựu lịch sử đạt được và chưa đưa ra quyết định chính thức về việc giã từ sự nghiệp quốc tế.
Ở một diễn biến khác, sau khi Bồ Đào Nha dừng chân tại World Cup 2026, huấn luyện viên Roberto Martinez cũng tuyên bố từ chức. Người thay thế ông nhiều khả năng sẽ là Jorge Jesus.
Công thức vô địch World Cup có thật không?
How to Win the World Cup là cuốn sách đi tìm bí mật phía sau chiếc cúp vàng danh giá qua góc nhìn của các HLV hàng đầu như Scolari hay Parreira. Tác giả Chris Evans cho thấy không có công thức cố định nào dẫn đến vinh quang. Chiến thắng World Cup luôn là sự kết hợp giữa chiến thuật, ngôi sao, may mắn và cả những khoảnh khắc không thể lường trước.