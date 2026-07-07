Ronaldo: 'Vô địch EURO ngang World Cup'

Sau khi dừng bước tại World Cup 2026, Cristiano Ronaldo gây chú ý khi khẳng định chức vô địch EURO 2016 có tầm quan trọng ngang World Cup.

Cristiano Ronaldo lên tiếng sau thất bại của Bồ Đào Nha.

Tại Dallas, sau khi kết thúc trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup 2026, thủ quân Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ thẳng thắn về hành trình 23 năm khoác áo đội tuyển quốc gia.

Dù "Selecao châu Âu" bị loại sau khi để thua Tây Ban Nha với tỷ số tối thiểu 0-1, CR7 vẫn tự hào về những thành tựu lịch sử đạt được và chưa đưa ra quyết định chính thức về việc giã từ sự nghiệp quốc tế.

Phát biểu trong khu vực phỏng vấn, Ronaldo nhấn mạnh những thay đổi của bóng đá Bồ Đào Nha kể từ khi anh xuất hiện. Chân sút thuộc biên chế Al-Nassr nói: "Ngày mai tôi thức dậy cũng như hôm nay: với lương tâm thanh thản. Tôi đã chơi 23 năm cho đội tuyển quốc gia và giành được 3 danh hiệu. Trước Cristiano, Bồ Đào Nha chưa từng giành được danh hiệu nào. Chức vô địch EURO là quan trọng nhất. Thành thật mà nói, đối với tôi, năm 2016 có tầm quan trọng tương đương World Cup".

Khi nhận được câu hỏi về tương lai, CR7 cho biết thêm: "Tôi không đưa ra quyết định trong lúc nóng vội. Hiện tại, việc tôi có tiếp tục hay không chưa quan trọng".

Ở một diễn biến khác, sau khi Bồ Đào Nha dừng chân tại World Cup 2026, huấn luyện viên Roberto Martinez cũng tuyên bố từ chức. Người thay thế ông nhiều khả năng sẽ là Jorge Jesus.

Video bàn thắng tiễn Ronaldo khỏi World Cup 2026 Sáng 7/7, Mikel Merino ghi bàn duy nhất, giúp Tây Ban Nha hạ Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.