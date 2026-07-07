Ronaldo và Lamine Yamal bị L'Equipe soi kỹ

Cristiano Ronaldo chỉ nhận điểm 2 từ L'Equipe sau màn trình diễn mờ nhạt trong trận Bồ Đào Nha thua Tây Ban Nha 0-1 hôm 7/7.

Ronaldo bị L'Equipe đánh giá thấp sau màn trình diễn mờ nhạt trước Tây Ban Nha.

Tờ L'Equipe chấm điểm khắt khe các cầu thủ sau trận Tây Ban Nha thắng Bồ Đào Nha ở World Cup. Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal là hai cái tên bị soi kỹ nhất.

Ronaldo chỉ nhận điểm 2. Theo nhận xét của nhật báo Pháp, thủ quân Bồ Đào Nha tiếp tục bị cô lập khỏi hệ thống tấn công của đội nhà. Anh chỉ có 12 lần chạm bóng trong hiệp một, con số không khác nhiều so với mức trung bình của anh tại World Cup này.

L'Equipe cho rằng Ronaldo có một cú sút trúng đích, nhưng đóng góp tổng thể quá hạn chế. Khả năng pressing của anh với Aymeric Laporte bị đánh giá yếu, không hỗ trợ nhiều cho khối phòng ngự Bồ Đào Nha. Sang hiệp hai, màn trình diễn của CR7 còn tệ hơn khi anh bỏ lỡ nhiều cơ hội phản công và gần như biến mất trong các pha không chiến.

Đánh giá này phản ánh một trận đấu khó khăn của Ronaldo. Tây Ban Nha kiểm soát tốt khu vực quanh vùng cấm, khiến tiền đạo 41 tuổi không có nhiều khoảng trống để tạo khác biệt. Trong ngày Bồ Đào Nha cần một khoảnh khắc từ ngôi sao lớn nhất, Ronaldo không thể đáp lại.

Lamine Yamal cũng không được L'Equipe chấm cao. Tài năng trẻ của Tây Ban Nha nhận điểm 4 sau màn trình diễn dưới kỳ vọng. Theo tờ báo Pháp, Lamine gặp nhiều khó khăn trong cuộc đối đầu với Nuno Mendes. Hậu vệ Bồ Đào Nha chiếm ưu thế về thể lực, khiến cầu thủ chạy cánh của Tây Ban Nha có nhiều pha xử lý thiếu chính xác.

Chỉ sau khi Nuno Mendes chấn thương ở phút 52, Lamine Yamal mới có thêm không gian để chơi bóng. Từ đó, anh bắt đầu được giải phóng ở hành lang cánh và có nhiều cơ hội thể hiện phẩm chất hơn.

Dù vậy, điểm số thấp dành cho Lamine Yamal cho thấy L'Equipe không quá ấn tượng với màn trình diễn của sao trẻ này. Tây Ban Nha giành quyền đi tiếp, nhưng không phải mọi ngôi sao tấn công của họ đều có một trận đấu thuyết phục.