Ai Cập khiếu nại FIFA sau thất bại trước Argentina

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra và loại tổ trọng tài người Pháp sau loạt quyết định gây tranh cãi ở trận thua Argentina.

Quyết định của trọng tài gây tranh cãi.

Theo AS, Chủ tịch EFA Hany Abo Rida đệ đơn phản đối chính thức nhằm vào trọng tài người Pháp Francois Letexier cùng các cộng sự. Phía Ai Cập cho rằng hàng loạt quyết định của tổ trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu và góp phần khiến đội tuyển nước này dừng bước.

Không chỉ yêu cầu FIFA giải thích về những tình huống gây tranh cãi, EFA còn đề nghị cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới mở cuộc điều tra đối với các quyết định của tổ trọng tài, đồng thời loại ê-kíp trọng tài người Pháp khỏi phần còn lại của World Cup 2026 nếu xác định có sai sót nghiêm trọng.

Tranh cãi lớn nhất đến ở những phút bù giờ, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Ai Cập cho rằng họ xứng đáng được hưởng quả phạt đền sau hai tình huống Alexis Mac Allister kéo áo Hamdi Fathi và Julian Alvarez va chạm với Mohamed Salah trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Letexier không cắt còi, còn VAR không yêu cầu xem lại.

Ngay sau đó, Argentina tổ chức phản công và ghi bàn quyết định, khiến các cầu thủ Ai Cập phản ứng dữ dội. Sau trận, nhiều thành viên đội bóng châu Phi liên tục chỉ trích công tác điều hành của tổ trọng tài, cho rằng những quyết định này làm thay đổi cục diện trận đấu.

Chưa rõ FIFA có chấp nhận mở cuộc điều tra hay đưa ra biện pháp xử lý đối với tổ trọng tài người Pháp. Tuy nhiên, động thái cứng rắn từ phía Ai Cập được dự báo sẽ khiến những tranh cãi về công tác cầm còi tại World Cup 2026 tiếp tục nóng lên trong những ngày tới.

Sáng 8/7, Ai Cập dẫn trước 2 bàn nhưng thua ngược Argentina 2-3 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

Ai Cập mở tỷ số 1-0 trước Argentina Đêm 7/7, Yasser Ibrahim đánh đầu tung lưới Argentina mở tỷ số 1-0 cho Ai Cập ở trận đấu thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.