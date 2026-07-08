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Thể thao World Cup 2026

Ai Cập khiếu nại FIFA sau thất bại trước Argentina

  • Thứ tư, 8/7/2026 06:33 (GMT+7)
  • 15 phút trước

Liên đoàn Bóng đá Ai Cập (EFA) gửi đơn khiếu nại lên FIFA, yêu cầu điều tra và loại tổ trọng tài người Pháp sau loạt quyết định gây tranh cãi ở trận thua Argentina.

Quyết định của trọng tài gây tranh cãi.

Theo AS, Chủ tịch EFA Hany Abo Rida đệ đơn phản đối chính thức nhằm vào trọng tài người Pháp Francois Letexier cùng các cộng sự. Phía Ai Cập cho rằng hàng loạt quyết định của tổ trọng tài ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu và góp phần khiến đội tuyển nước này dừng bước.

Không chỉ yêu cầu FIFA giải thích về những tình huống gây tranh cãi, EFA còn đề nghị cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới mở cuộc điều tra đối với các quyết định của tổ trọng tài, đồng thời loại ê-kíp trọng tài người Pháp khỏi phần còn lại của World Cup 2026 nếu xác định có sai sót nghiêm trọng.

Tranh cãi lớn nhất đến ở những phút bù giờ, trước khi Enzo Fernandez ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Argentina. Ai Cập cho rằng họ xứng đáng được hưởng quả phạt đền sau hai tình huống Alexis Mac Allister kéo áo Hamdi Fathi và Julian Alvarez va chạm với Mohamed Salah trong vùng cấm. Tuy nhiên, trọng tài Letexier không cắt còi, còn VAR không yêu cầu xem lại.

Ngay sau đó, Argentina tổ chức phản công và ghi bàn quyết định, khiến các cầu thủ Ai Cập phản ứng dữ dội. Sau trận, nhiều thành viên đội bóng châu Phi liên tục chỉ trích công tác điều hành của tổ trọng tài, cho rằng những quyết định này làm thay đổi cục diện trận đấu.

Chưa rõ FIFA có chấp nhận mở cuộc điều tra hay đưa ra biện pháp xử lý đối với tổ trọng tài người Pháp. Tuy nhiên, động thái cứng rắn từ phía Ai Cập được dự báo sẽ khiến những tranh cãi về công tác cầm còi tại World Cup 2026 tiếp tục nóng lên trong những ngày tới.

Sáng 8/7, Ai Cập dẫn trước 2 bàn nhưng thua ngược Argentina 2-3 thuộc vòng 16 đội World Cup 2026.

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Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Argentina FIFA Argentina

  • FIFA

    FIFA

    Liên đoàn bóng đá thế giới hay còn được viết tắt là FIFA là cơ quan quản lý môn bóng đá, futsal và bóng đá bãi biển. Được thành lập năm 1904 với mục đích giám sát giải đấu quốc tế giữa các đội tuyển quốc gia của Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hà Lan, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ và hiện có 211 quốc gia thành viên. FIFA chịu trách nhiệm tổ chức các giải quốc tế lớn của môn bóng đá, tiêu biểu là World Cup được bắt đầu từ năm 1930 và World Cup nữ từ năm 1991.

    Bạn có biết: FIFA chịu trách nhiệm tổ chức và quảng bá cho giải đấu qua đó tạo doanh thu từ tài trợ. Năm 2013 FIFA thu về hơn 1,3 tỉ đôla Mỹ, lợi nhuận đạt 72 triệu và có lượng dự trữ tiền mặt lên tới hơn 1,4 tỉ đôla Mỹ.

    • Thành lập: 21/05/1904
    • Trụ sở chính: Zürich, Thụy Sĩ
    • Thành viên: 211
    • Khẩu hiệu: For the Game. For the World.

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