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Thể thao World Cup 2026

Xác định 4 cặp đấu ở tứ kết World Cup

  • Thứ tư, 8/7/2026 06:15 (GMT+7)
  • 36 phút trước

Sau những trận đấu kịch tính với hàng loạt kết quả bất ngờ, vòng tứ kết World Cup 2026 chính thức xác định tám đại diện ưu tú nhất.

Argentina sẽ gặp Thụy Sĩ ở tứ kết World Cup 2026.

Vòng tứ kết của World Cup 2026 chính thức được xác lập với 8 đội bóng ưu tú nhất vượt qua vòng 16 đội đầy biến động. Theo lịch thi đấu, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những màn đối đầu đỉnh cao với sự góp mặt của các ông lớn như Pháp, Argentina, Anh và Tây Ban Nha, bắt đầu khởi tranh từ ngày 10/7.

Mở màn cho loạt trận tứ kết là cuộc chạm trán giữa đội tuyển Pháp và Morocco vào lúc 3h ngày 10/7. Tiếp đó, vào 2h ngày 11/7, Tây Ban Nha sẽ có màn so tài đầy duyên nợ với đội tuyển Bỉ. Hai cặp đấu còn lại diễn ra vào ngày 12/7 là cuộc đọ sức giữa Na Uy - Anh (khung 4h) và Argentina - Thụy Sĩ (8h).

Nhìn lại lộ trình tiến vào vòng 8 đội mạnh nhất, World Cup ghi nhận nhiều bất ngờ khi các ông lớn như Brazil hay Bồ Đào Nha đều sớm phải dừng bước. Đáng chú ý nhất là hành trình của đội tuyển Na Uy khi vượt qua hàng loạt đối thủ đáng gờm để ghi tên mình vào tứ kết.

Bên cạnh đó, sự hiện diện của Morocco cũng là một điểm nhấn quan trọng. Đại diện châu Phi với dàn sao đang vào độ chín hoàn toàn có thể gây bất ngờ trong màn đối đầu với Pháp sắp tới.

Trong khi đó, Lionel Messi và các đồng đội để lại ít nhiều lo lắng cho người hâm mộ sau khi nhọc nhằn ngược dòng đánh bại Ai Cập với tỷ số 3-2 trong thế bị dẫn trước hai bàn.

Khoảnh khắc ăn mừng của Messi và đồng đội Đêm 7/7, Lionel Messi cùng Argentina ngược dòng hạ Ai Cập 3-2, qua đó giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

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Huy Trưởng

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