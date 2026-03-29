Son Heung-min xin lỗi

Son Heung-min gửi lời xin lỗi tới người hâm mộ sau thất bại 0-4 của tuyển Hàn Quốc trước Bờ Biển Ngà trong trận giao hữu ngày 28/3.

"Chúng tôi xin lỗi vì màn trình diễn đáng thất vọng. Hy vọng người hâm mộ sẽ tiếp tục ủng hộ, bởi toàn đội sẽ nỗ lực để thể hiện tốt hơn trong trận đấu tiếp theo", Son chia sẻ sau trận.

Son không đá chính do chưa đạt thể trạng tốt nhất. Anh được tung vào sân trong hiệp hai nhưng không thể giúp đội nhà xoay chuyển tình thế. Tiền đạo này nói thêm: “Bóng đá là cuộc chiến về thời điểm. Chúng tôi không tận dụng được cơ hội khi có thể, trong khi đối thủ lại chơi rất tốt".

"Những đối thủ mạnh và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn đang chờ phía trước. Chúng tôi cần học hỏi từ thất bại này và giữ sự khiêm tốn khi đối đầu với bất kỳ đội bóng nào", Son kết lại.

Trận này, Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn nhưng thiếu sắc bén trong khâu dứt điểm, đồng thời bộc lộ nhiều vấn đề ở hàng phòng ngự. Dù vậy, đội bóng xử sở kim chi cũng thiếu may mắn khi 3 lần đưa bóng đi trúng cột dọc.

Ngược lại, Bờ Biển Ngà thi đấu trực diện và tận dụng cơ hội hiệu quả. Thất bại được xem là lời cảnh báo rõ ràng dành cho Hàn Quốc trước thềm World Cup 2026, bởi mọi sai lầm đều có thể phải trả giá đắt.

Ngày 1/4, Hàn Quốc sẽ tiếp tục đá giao hữu với tuyển Áo, trong khi Bờ Biển Ngà chạm trán Scotland. Tại World Cup 2026, Hàn Quốc nằm ở bảng A cùng chủ nhà Mexico, Nam Phi và một đối thủ chưa được xác định.

