Thủ môn MU cứu thua gây sốt

Senne Lammens gây ấn tượng mạnh với pha cứu thua trong chiến thắng 5-2 của tuyển Bỉ trước chủ nhà Mỹ rạng sáng 29/3.

Lammens cứu thua đẳng cấp Sáng 29/3, Senne Lammens có tình huống phản xạ đỉnh cao khi Bỉ đè bẹp tuyển Mỹ 5-2 ở trận giao hữu.

Phút 17, từ một tình huống phạt góc, tiền vệ Weston McKennie của Mỹ có cơ hội dứt điểm cận thành trong tư thế trống trải. Tuy nhiên, Lammens phản xạ xuất sắc sau cú sút của McKennie, cứu cho tuyển Bỉ một bàn thua trông thấy khi tỷ số vẫn đang là 0-0.

Pha phản xạ lập tức khiến khán giả trên sân phấn khích. Trên mạng xã hội, nhiều người hâm mộ cũng dành lời khen cho thủ thành trẻ, với những nhận xét như "phản xạ tuyệt vời" hay "chốt chặn đáng tin cậy không kém Thibaut Courtois".

Trong trận đấu này, Lammens bắt chính trọn vẹn 90 phút, có 3 pha cứu thua và 2 lần phải vào lưới nhặt bóng. Anh đang là lựa chọn số một của tuyển Bỉ trong bối cảnh Courtois gặp chấn thương.

Về thế trận, Bỉ tỏ ra vượt trội so với đội chủ nhà. Các chỉ số thống kê cho thấy sự áp đảo của đội khách với 21 cú sút và chỉ số xG đạt 2,36. Trong khi đó, Mỹ chỉ có 12 pha dứt điểm và chủ yếu đến từ những tình huống đơn lẻ.

Thất bại cho thấy thầy trò HLV Mauricio Pochettino còn nhiều việc phải làm trước thềm World Cup 2026. Dù là chủ nhà, tuyển Mỹ vẫn chưa mang lại sự yên tâm cho người hâm mộ.

Theo lịch thi đấu, ngày 1/4, tuyển Mỹ sẽ tiếp tục đá giao hữu với Đội tuyển Bồ Đào Nha, trong khi Bỉ chạm trán Đội tuyển Mexico.

