Vinicius gây lo lắng

  • Chủ nhật, 29/3/2026 07:24 (GMT+7)
  • 20 phút trước

Vinicius Jr bỏ buổi tập vì mỏi cơ, đẩy Brazil vào thế thiếu hụt lực lượng trước trận giao hữu với Croatia vào ngày 1/4.

Vinicius bị đau nhẹ.

Vinicius Jr không tham gia buổi tập chung cùng toàn đội tại Orlando. Tiền đạo của Real Madrid gặp vấn đề thể lực sau trận thua 1-2 trước Pháp. Anh bị mỏi cơ, chưa ghi nhận tổn thương nghiêm trọng. Dù vậy, ban huấn luyện quyết định không mạo hiểm. Vinicius chỉ tập hồi phục trong phòng gym, tách biệt khỏi giáo án chung.

Sự vắng mặt này khiến HLV Carlo Ancelotti đối diện bài toán quen thuộc. Trước đó, Brazil phải chia tay Wesley và Raphinha vì chấn thương. Khi một mũi nhọn như Vinicius chưa chắc ra sân, phương án tấn công của đội bóng áo vàng trở nên hạn chế.

Liên đoàn Bóng đá Brazil vẫn giữ sự lạc quan. Kế hoạch là đưa Vinicius trở lại tập luyện vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, khả năng đá chính trước Croatia chưa được đảm bảo. Ban huấn luyện sẽ theo dõi phản ứng của cầu thủ trong 48 giờ tới trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Ở chiều tích cực, hàng thủ Brazil đón tin vui khi Marquinhos trở lại tập luyện đầy đủ. Trung vệ này bỏ lỡ trận gặp Pháp nhưng hiện đã khỏe mạnh. Sự xuất hiện của anh giúp hệ thống phòng ngự ổn định hơn.

Trong buổi tập gần nhất, Ancelotti thử nghiệm nhiều phương án. Hàng thủ xoay quanh Danilo, Gleison Bremer, Leo Pereira và Douglas Santos, trước khi Marquinhos được đưa vào thay thế. Ở tuyến giữa, Casemiro đá cặp với Andrey Santos, cho thấy xu hướng tăng độ chắc chắn.

Trận gặp Croatia mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị. Nhưng lúc này, mọi sự chú ý dồn vào Vinicius. Nếu không đạt thể trạng tốt nhất, Brazil sẽ mất đi mũi tấn công giàu đột biến nhất.

Đào Trần

Vinicius Brazil Real Madrid Marquinhos Carlo Ancelotti Vinicius Jr

