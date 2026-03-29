Kế hoạch chuyển nhượng gần 200 triệu bảng của Man City

Man City lên kế hoạch tạo nên "bom tấn" chuyển nhượng sau khi mùa giải 2025/26 khép lại.

Bộ đôi tiền vệ có thể tiêu tốn của Man City gần 200 triệu bảng.

Sau khi đăng quang Carabao Cup, đội chủ sân Etihad còn hy vọng cạnh tranh cú 3 ba quốc nội, với trận tứ kết FA Cup gặp Liverpool phía trước. Tại Premier League, Man City đang kém Arsenal 9 điểm nhưng thi đấu ít hơn một trận, khi mùa giải còn 8 vòng.

Song song với cuộc đua danh hiệu, Man City bắt đầu tính toán cho kỳ chuyển nhượng hè. Theo nhiều nguồn tin, 2 mục tiêu hàng đầu của họ là tiền vệ Sandro Tonali (Newcastle) và Elliot Anderson (Nottingham Forest) với tổng giá trị ước tính lên tới 190 triệu bảng. Tuy nhiên, mức phí này được cho là quá cao, buộc đội bóng thành Manchester phải tìm phương án thay thế.

Giải pháp được cân nhắc là thương vụ trao đổi quy mô lớn. Để tăng khả năng thành công, đội chủ sân Etihad sẵn sàng đưa vào bàn đàm phán tới 4 cầu thủ gồm thủ môn James Trafford, các hậu vệ Rico Lewis, Issa Kabore và trung vệ Jumah Bah. Ngoài Tonali và Anderson, Man City còn để mắt tới hậu vệ cánh Tino Livramento.

Trong khi đó, tương lai của Tonali vẫn là dấu hỏi. Tiền vệ người Italy được MU quan tâm, nhưng quyết định cuối cùng có thể phụ thuộc vào việc "Quỷ đỏ" có giành vé dự Champions League hay không. Đáng chú ý, Tonali được cho là có thỏa thuận ngầm rời Newcastle nếu CLB không thể góp mặt tại sân chơi danh giá nhất châu Âu.

Người đại diện Giuseppe Riso cũng úp mở khả năng thân chủ ưu tiên gia nhập Man City hoặc Arsenal. Hiện tại, tiền vệ 25 tuổi là một trong những cầu thủ hưởng lương cao tại Newcastle, với mức thu nhập khoảng 150.000 bảng/tuần.

