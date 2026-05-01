Cơ bụng 6 múi của Grealish sau sự cố say xỉn

Jack Grealish thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh tập luyện, chỉ ít ngày sau khi bị bắt gặp ngủ gật tại một quán bar trên sân thượng.

Grealish khoe cơ thể săn chắc.

Tiền vệ 30 tuổi khiến dư luận xôn xao khi xuất hiện trong tình trạng mệt mỏi tại một quán bar ở Manchester. Theo ghi nhận, anh có mặt khoảng một giờ thì thiếp đi trên ghế, giữa bàn tiệc đầy đồ uống, trùng thời điểm đội nhà để thua West Ham 1-2 hôm 25/4.

Tuy nhiên, Grealish nhanh chóng có động thái đáp trả. Trên trang cá nhân, tuyển thủ Anh đăng tải hình ảnh tập luyện tại nhà với thân hình săn chắc, nổi bật là cơ bụng rõ nét. "Hãy để tôi sống hết mình. Không thể chờ ngày trở lại sân cỏ", Grealish viết.

Đây được xem là tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục chấn thương bàn chân, vốn khiến anh phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 1 và gần như bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải. Dù cơ hội dự World Cup 2026 khép lại, Grealish vẫn nỗ lực lấy lại thể trạng tốt nhất.

Bên cạnh hình ảnh tập luyện, tiền vệ này còn chia sẻ những khoảnh khắc đời thường như thời gian bên con gái nhỏ, giao lưu cùng các CĐV khuyết tật của Everton tại sân Hill Dickinson, hay các buổi tập cùng ban huấn luyện.

Dù vướng không ít lùm xùm ngoài sân cỏ, Grealish luôn giữ hình ảnh cầu thủ giàu cá tính. Những động thái mới cho thấy anh dồn toàn lực cho mục tiêu trở lại, trong bối cảnh Everton rất cần thêm nhân sự cho giai đoạn tới.

Hiện tương lai của Grealish cũng khó đoán. Everton muốn mua đứt Grealish nhưng không chấp nhận mức giá 50 triệu bảng mà Man City yêu cầu.