Đội Premier League thứ 3 xuống hạng lộ diện

Đêm 17/5, West Ham thua Newcastle 1-3 trên sân khách, qua đó tiến sát cánh cửa xuống chơi ở giải hạng Nhất.

Aaron Wan-Bissaka cùng đồng đội sắp theo chân Wolverhampton, Burnley xuống giải hạng Nhất.

Trận thua bạc nhược ở vòng áp chót của West Ham khiến cuộc đua trụ hạng gần như ngã ngũ. Lúc này, "Búa tạ" giậm chân ở vị trí thứ 18 với 36 điểm, kém Tottenham 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Ngoài ra, hiệu số của West Ham còn kém xa đối thủ cạnh tranh trực tiếp (-22 so với -9). Lúc này, nhiệm vụ của Spurs trở nên dễ dàng hơn. Trong hai trận cuối gặp Chelsea và Everton, "Gà trống" chỉ cần giành thêm một điểm để gần như trụ lại Ngoại hạng Anh mùa 2026/27.

West Ham còn hy vọng, nhưng chỉ trên lý thuyết. Đoàn quân của HLV Nuno Santo cần thắng Leeds với cách biệt không tưởng ở vòng cuối, đồng thời mong Tottenham sảy chân mới có cơ hội lật ngược thế cờ.

Viễn cảnh xuống chơi tại Championship lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12 đã ở rất gần West Ham. CLB thành London từng có thời gian thăng hoa với hai mùa liên tiếp (2020/21, 2021/22) đứng thứ 6, thứ 7 tại Ngoại hạng Anh và đỉnh cao là chức vô địch Conference League 2022/23. Giờ đây, với sân nhà lớn và hiện đại bậc nhất xứ sương mù, West Ham chuẩn bị phải làm lại từ đầu ở Championship.

Ở chiều ngược lại, Newcastle có 49 điểm và thắp lại hy vọng rất mong manh về việc giành vé dự cúp châu Âu.

