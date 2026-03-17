Hoàng Hên được gọi lên tuyển Việt Nam

  • Thứ ba, 17/3/2026 11:45 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Trưa 17/3, Đỗ Hoàng Hên có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam cho loạt trận FIFA Days tháng 3/2026.

Hoàng Hên có cơ hội sát cánh cùng đồng đội cũ Xuân Son trên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Hướng tới loạt trận quan trọng trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập. Lực lượng lần này duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm, đồng thời đón sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương.

Ở nhóm cựu binh, những cái tên quen thuộc tiếp tục góp mặt như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip trong khung gỗ; hàng thủ có Đỗ Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ; tuyến giữa với Hoàng Đức, Quang Hải; cùng các mũi nhọn Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son. Đây là những nhân tố định hình lối chơi ổn định cho đội tuyển thời gian qua.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự tái xuất của Đoàn Văn HậuTrần Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Văn Hậu cho thấy tín hiệu tích cực khi nhanh chóng để lại dấu ấn ở cấp CLB, trong khi Đình Trọng duy trì phong độ ổn định, trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Đây cũng là lần đầu cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, danh sách lần này ghi nhận tân binh đáng chú ý là Đỗ Hoàng Hên - cầu thủ hoàn tất nhập tịch và được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, khả năng sáng tạo. Anh cùng Nguyễn Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh mang đến thêm lựa chọn cho hàng công.

Ở chiều ngược lại, Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương, dự kiến cần 6-8 tuần hồi phục. Dù vậy, hàng thủ được bù đắp phần nào với sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh. Đội tuyển cũng tiếp tục trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh và Khuất Văn Khang.

Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Linh không được lên tuyển trong đợt tập trung này. Quyết định của HLV Kim Sang-sik dễ hiểu khi Tiến Linh sa sút phong độ trầm trọng thời gian qua. Lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn là trong chiến 3-2 của CA TP.HCM trước SLNA vào cuối tháng 9/2025.

Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Trong dịp FIFA Days, tuyển Việt Nam đá giao hữu với tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (26/3), trước khi di chuyển tới sân Thiên Trường để tiếp tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 (31/3).

Liên quan đến Patrik Lê Giang, thủ môn này đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo quy định của FIFA để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam.

Người hâm mộ bức xúc khi AFC chưa xử thua Malaysia

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam phẫn nộ khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chậm trễ trong việc công bố phán quyết liên quan đến tuyển Malaysia.

hôm qua

Nóng bỏng cuộc đua thủ môn ở tuyển Việt Nam

Sự thăng hoa của nhiều thủ môn tại V.League 2025/26 đang mở ra cuộc cạnh tranh khốc liệt cho vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam trước đợt hội quân tháng 3.

17:37 14/3/2026

Antonio Moric được gọi lên tuyển U19 Việt Nam

Tuyển U19 Việt Nam công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đợt đầu tiên trong năm 2026 nhằm chuẩn bị cho giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và xa hơn là vòng loại U20 châu Á 2027.

16:25 13/3/2026

Hiểu Phong

Hoàng Hên Bùi Tiến Dũng Nguyễn Quang Hải Đặng Văn Lâm Đỗ Duy Mạnh Trần Đình Trọng Đoàn Văn Hậu Hoàng Hên

  • Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng

    Bùi Tiến Dũng là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đang thi đấu trong màu áo FLC Thanh Hóa tại V.League 1. Thủ môn Tiến Dũng đã có 3 lần bắt chính cho đội tuyển U20 Việt Nam tại giải vô địch U20 FIFA World Cup 2017. Với thành tích thi đấu cùng với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đoạt Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, Bùi Tiến Dũng được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba theo Quyết định số 125 do Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký.

    Bạn có biết: Tiến Dũng bắt đầu đến với bóng đá với vị trí trung vệ của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Thường Xuân. Do thiếu học viên vị trí thủ môn nên Tiến Dũng được động viên và hướng dẫn tập luyện cho vị trí này.

    • Ngày sinh: 28/2/1997
    • Quê quán: Thanh Hoá
    • Chiều cao: 1.81 m
    • Vị trí: Thủ môn

  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào tạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T và hiện cũng đang thi đấu tại câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ở vị trí tiền vệ. Anh được nhận huân chương lao động hạng 3 do thủ tướng chính phủ trao tặng. Quang Hải còn là cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 V-League 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018.

    • Ngày sinh: 12/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.68 m

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

  • Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh

    Đỗ Duy Mạnh là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, anh đang chơi bóng vị trí tiền vệ của Hà Nội T&T và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam,

    • Ngày sinh: 29/9/1996
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.80 m

  • Trần Đình Trọng

    Trần Đình Trọng

    Trần Đình Trọng là một cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội T&T. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ Hà Nội T&T và Đội tuyển quốc gia Việt Nam ở vị trí trung vệ.

    • Ngày sinh: 25/4/1997
    • Nơi sinh: Hà Nội
    • Chiều cao: 1.75 m

  • Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu

    Đoàn Văn Hậu là cầu thủ bóng đá trưởng thành tại lò đào đạo câu lạc bộ bóng đá Hà Nội. Hiện anh đang chơi cho câu lạc bộ bóng đá Công an Hà Nội ở vị trí hậu vệ. Anh được gọi vào đội tuyển quốc gia Việt Nam khi mới 18 tuổi và trở thành cầu thủ trẻ nhất tuyển Việt Nam năm 2017.

    • Ngày sinh: 19/4/1999
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Chiều cao: 1.85 m

Phản ứng của fan Đông Nam Á khi Malaysia bị xử thua

Phản ứng của fan Đông Nam Á khi Malaysia bị xử thua

14:38 17/3/2026

0

Quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc xử thua tuyển Malaysia 2 trận vòng loại Asian Cup 2027 tạo làn sóng tranh luận mạnh mẽ trong cộng đồng người hâm mộ khu vực.

