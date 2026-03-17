Hoàng Hên được gọi lên tuyển Việt Nam

Trưa 17/3, Đỗ Hoàng Hên có tên trong danh sách triệu tập của tuyển Việt Nam cho loạt trận FIFA Days tháng 3/2026.

Hoàng Hên có cơ hội sát cánh cùng đồng đội cũ Xuân Son trên tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Hướng tới loạt trận quan trọng trong dịp FIFA Days tháng 3/2026, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) công bố danh sách 23 cầu thủ được triệu tập. Lực lượng lần này duy trì bộ khung giàu kinh nghiệm, đồng thời đón sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương.

Ở nhóm cựu binh, những cái tên quen thuộc tiếp tục góp mặt như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Filip trong khung gỗ; hàng thủ có Đỗ Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Văn Vĩ; tuyến giữa với Hoàng Đức, Quang Hải; cùng các mũi nhọn Tuấn Hải và Nguyễn Xuân Son. Đây là những nhân tố định hình lối chơi ổn định cho đội tuyển thời gian qua.

Điểm nhấn đáng chú ý là sự tái xuất của Đoàn Văn Hậu và Trần Đình Trọng sau thời gian dài điều trị chấn thương. Văn Hậu cho thấy tín hiệu tích cực khi nhanh chóng để lại dấu ấn ở cấp CLB, trong khi Đình Trọng duy trì phong độ ổn định, trở thành chốt chặn đáng tin cậy. Đây cũng là lần đầu cả hai được triệu tập dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Bên cạnh các gương mặt quen thuộc, danh sách lần này ghi nhận tân binh đáng chú ý là Đỗ Hoàng Hên - cầu thủ hoàn tất nhập tịch và được đánh giá cao nhờ kỹ thuật, khả năng sáng tạo. Anh cùng Nguyễn Xuân Son và Cao Pendant Quang Vinh mang đến thêm lựa chọn cho hàng công.

Ở chiều ngược lại, Bùi Tiến Dũng vắng mặt vì chấn thương, dự kiến cần 6-8 tuần hồi phục. Dù vậy, hàng thủ được bù đắp phần nào với sự trở lại của Bùi Hoàng Việt Anh. Đội tuyển cũng tiếp tục trao cơ hội cho các tài năng trẻ như Trần Trung Kiên, Nguyễn Nhật Minh và Khuất Văn Khang.

Đáng chú ý, Nguyễn Tiến Linh không được lên tuyển trong đợt tập trung này. Quyết định của HLV Kim Sang-sik dễ hiểu khi Tiến Linh sa sút phong độ trầm trọng thời gian qua. Lần gần nhất Tiến Linh ghi bàn là trong chiến 3-2 của CA TP.HCM trước SLNA vào cuối tháng 9/2025.

Theo kế hoạch, đội sẽ hội quân tại Hà Nội từ ngày 21/3. Trong dịp FIFA Days, tuyển Việt Nam đá giao hữu với tuyển Bangladesh trên sân Hàng Đẫy (26/3), trước khi di chuyển tới sân Thiên Trường để tiếp tuyển Malaysia tại vòng loại cuối Asian Cup 2027 (31/3).

Liên quan đến Patrik Lê Giang, thủ môn này đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục theo quy định của FIFA để đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia.

Danh sách 23 cầu thủ được triệu tập lên tuyển Việt Nam.