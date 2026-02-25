Leverkusen tái lập kỳ tích sau hơn một thập kỷ

Rạng sáng 25/2, Leverkusen hòa Olympiacos 0-0 trên sân nhà ở play-off lượt về, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Champions League với tổng tỷ số 2-0.

Leverkusen chơi chắc chắn trên sân nhà.

Sau trận thắng 2-0 ở lượt đi, Bayer Leverkusen hoàn thành tốt nhiệm vụ ở lượt về, qua đó có lần đầu tiên vào vòng 1/8 Champions League hai mùa liên tiếp kể từ năm 2015. Kết quả này cũng giúp đại diện Bundesliga kéo dài chuỗi bất bại trước các đối thủ Hy Lạp tại đấu trường châu Âu lên 5 trận.

Với lợi thế hai bàn từ trận lượt đi, Leverkusen nhập cuộc khá thoải mái. Patrik Schick, người hùng với cú đúp ở Hy Lạp, suýt nữa sớm mở tỷ số khi pha đánh đầu của anh chỉ đi chệch cột dọc khung thành Konstantinos Tzolakis trong những phút đầu tiên. Tuy nhiên, thay vì dồn ép tìm thêm bàn thắng, các học trò của HLV Kasper Hjulmand nhanh chóng chủ động giảm nhịp độ, tập trung vào sự chắc chắn nơi hàng phòng ngự và kiểm soát thế trận.

Olympiacos buộc phải đẩy cao đội hình trong hiệp hai nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Dù có thời điểm kiểm soát bóng tốt, đại diện Hy Lạp lại thiếu sự sắc bén ở những pha xử lý cuối cùng. Cơ hội đáng kể đầu tiên của họ đến sau giờ nghỉ khi Gelson Martins tung cú sút nhanh buộc Janis Blaswich phải đổ người cản phá. Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha tiếp tục gây sóng gió với cú dứt điểm chạm hậu vệ, đổi hướng đi chệch khung thành.

Đại diện Hy Lạp không thể tạo bất ngờ.

Ở chiều ngược lại, Leverkusen cũng có những pha đáp trả đáng chú ý, trong đó Alex Grimaldo sút trúng cột dọc. Khi thời gian trôi dần về cuối trận, niềm tin vào cuộc lội ngược dòng của Olympiacos cũng theo đó tan biến, đặc biệt sau cú sút xa thiếu chính xác của Lorenzo Scipioni ở phút bù giờ.

Giữ sạch lưới lần thứ năm tại đấu trường châu Âu mùa này, Leverkusen xứng đáng góp mặt ở vòng 16 đội, nơi họ có thể chạm trán Bayern Munich hoặc Arsenal.