Cú hat-trick lịch sử đưa Atletico Madrid vào vòng 1/8 Champions League

Rạng sáng 25/2, Alexander Sorloth ghi 3 bàn giúp Atletico Madrid đánh bại Club Brugge 4-1 ở play-off lượt về, qua đó giành vé đi tiếp với tổng tỷ số 7-4.

Sorloth lập hat-trick.

Lần đầu tiên trong lịch sử, Atletico Madrid có một cầu thủ ghi hat-trick ở vòng knock-out Champions League. Người tạo ra cột mốc này là Sorloth, chân sút đang có phong độ cao trong năm 2026. Theo Opta, tuyển thủ Na Uy đã ghi 9 bàn trên mọi đấu trường kể từ đầu năm nay, thành tích không cầu thủ La Liga nào làm tốt hơn.

Đội chủ nhà sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm khi Giuliano Simeone băng xuống đón đường chuyền sắc bén, nhưng Brugge thoát thua sau khi VAR không xác định lỗi của Simon Mignolet. Sau vài cơ hội bị đồng đội bỏ lỡ, Sorloth đã khai thông thế bế tắc ở phút 23. Anh phô diễn sức mạnh và kỹ thuật khi xoay người loại bỏ Brandon Mechele rồi tung cú dứt điểm hiểm hóc, hạ thủ môn.

Brugge không dễ dàng buông xuôi. Mechele chuộc lỗi bằng pha đánh đầu kiến tạo để Joel Ordonez gỡ hòa, thắp lại hy vọng cho đại diện Bỉ. Hugo Vetlesen thậm chí suýt đưa đội khách vượt lên, nhưng Jan Oblak đã xuất sắc cứu thua, giữ thế cân bằng trước giờ nghỉ.

Atletico nghiền nát đối thủ trên sân nhà sau trận hòa 3-3 ở lượt đi.

Sang hiệp hai, Atletico tái lập thế dẫn trước nhờ siêu phẩm từ ngoài vòng cấm của Johnny Cardoso. Khi Brugge còn đang nỗ lực tìm bàn gỡ, Sorloth tiếp tục trừng phạt hàng thủ lỏng lẻo của họ với hai bàn thắng nữa, để rồi hoàn tất cú hat-trick sau một tình huống phạt góc muộn.

Chiến thắng này giúp Atletico nối dài chuỗi 20 trận bất bại trong thời gian thi đấu chính thức ở các trận knock-out Champions League. Thầy trò Diego Simeone giờ sẽ chờ đợi đối thủ tiếp theo ở vòng 16 đội, Liverpool hoặc Tottenham, trong lễ bốc thăm diễn ra vào ngày 27/2.